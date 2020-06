Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor îi răspunde europarlamentarului umanist, Maria Grapini

Europarlamentarul Maria Grapini a cerut public, printr-o scrisoare deschisă transmisă ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, clarificări cu privire la posibilele importuri de deșeuri toxice:

” În baza informațiilor apărute în presă, privind posibilele importuri de deșeuri toxice, m-am autosesizat și vă rog să informați, public, dacă este adevărat, sau nu, că România importă deșeuri toxice din alte state și dacă urmează să vină și alte transporturi de acest fel. Vă atașez un articol din presa italiană, în care se face referire la un asemenea transport, precum și la firma care se ocupă de importarea deșeurilor toxice din Italia pe întreg teritoriul României.”

Europarlamentarul român atenționează că România are probleme legate de mediu și că țara noastră se află sub observația Comisiei Europene: ”Consider că, în urma evenimentelor recente, doar în București, această practică trebuie să înceteze. România are oricum mari probleme de mediu și este sub observația Comisiei Europene, cetățenii din mai multe localități reclamă aerul irespirabil din cauza arderii necontrolate a deșeurilor, importurile de deșeuri ar aduce încă un grav efect asupra sănătății românilor. România are, în continuare, mari probleme în ceea ce privește managementul deșeurilor toxice. Folosirea gropilor de gunoi reprezintă o metodă primitivă și toxică pentru cetățeni de a scăpa de gunoiul menajer sau industrial.”

Maria Grapini mai spune că am ajuns să dăm foc acestor deșeuri oriunde, în zone periculoase,” noaptea, ca hoții, adică ilegal”, folosindu-se de firme obscure, fapt resimțit de cetățeni. De aici și revolta românilor.

”Nu se poate, domnule ministru al Mediului, domnule Prim-ministru, ca în plină criză de coronavirus, când oamenii se confruntă cu probleme respiratorii, dumneavoastră să permiteți continuarea acestei practici dăunătoare.

Vă rog să confirmați, sau să infirmați, aceste informații apărute în presă și să sistați orice fel de import de deșeuri toxice”, conchide europarlamentarul Maria Grapini în scrisoarea deschisă.

Cabinetul secretarului de stat din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis o scrisoare prin care adresează problema importurilor de deșeuri din Italia prezentate în articolele apărute în presă.

Din nefericire, nu a răspuns și cu privire la problema sancțiunilor la care este supusă România de către Uniunea Europeană, din cauza managementului defectuos al deșeurilor toxice. Totodată, în răspunsul primit de la minister se face referire doar la perioada 2016, deși au fost semnalate arderi ilegale în miez de noapte, atât în mass-media, cât și de către bucureștenii din zonele respective.