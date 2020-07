Iulia Curea, noul “secund” de la CSM București, și-ar fi dorit o altfel de retragere

Iulia Curea, sportiva care a câștigat Champions League cu echipa din Capitală și-a pus ghetele în cui după o carieră de 25 de ani, iar acum vrea să câștige trofeul european din postura de antrenor.

După un sfert de secol în handbal ca jucătoare, Iulia Curea este de astăzi mâna dreaptă a lui Adi Vasile la CSM București! Antrenorul “tigroaicelor “ este cel care i-a făcut propunerea.

„Mă bucură foarte mult că Iulia va fi antrenor secund și sunt fericit că am avut această idee foarte bună. Să ai alături de tine un om care este respectat de toată lumea și cu această experiență, nu poate fi decât un plus și cu siguranță va fi mai bună decât am fost eu ca antrenor secund”- Adi Vasile – antrenor principal CSM București.

“Când am primit această ofertă m-am gândit foarte mult, pentru că e o șansă unică pe care nu o are toată lumea. Deocamdată nu știu cum e, o să văd când începem dar mă bucur că rămân la CSM, mă bucur că rămân pentru că asta am făcut de mai bine de 25 de ani și iubesc handbalul”- Iulia Curea, antrenor secund CSM București.

Iulia și-ar fi dorit ca altfel să se încheie cariera ei de jucătoare, dar Pandemia de Coronavirus i-a dat planurile peste cap!

„Într-adevăr o relație lungă… 25 de ani, este greu , nu este exact retragerea pe care mi-am imaginat-o din cauza faptului că ne-am oprit practic din 11 martie nu am putut juca, nu am mai avut meciuri de handbal. Mi-aș fi dorit o altfel de retragere , nu să se oprească brusc așa, dar asta este situația, asta este viața, am acceptat-o, se termină o poveste și începe alta” – Iulia Curea, antrenor secund CSM București.

Nu le place pe locul 2

Noul antrenor de la CSM recunoaște că atât ea, cât și fetele s-au obișnuit greu cu ideea că acest sezon a fost unul compromis pentru CSM. Pe plan intern au terminat pe locul 2, iar la nivel internațional EHF a anulat sferturile de finală ale Ligii Campionilor, unde echipa bucureșteană era calificată.

„A fost foarte greu de acceptat situația, am vorbit, am fost nervoși, am stat la telefoane, nu putem schimba nimic. Asta a fost, ăsta a fost destinul nostru pentru acest sezon, important e că o luăm de la capăt și să fim sănătoși” – Iulia Curea, antrenor secund CSM București.

Cel mai important moment: câștigarea Ligii Campionilor!

Deși a trăit clipe extraordinare în 25 de ani de carieră, Iulia spune că de departe cel mai important a fost doar unul și dezvăluie că este genul de persoană care nu își ascunde lacrimile atunci câne este cazul.

„Momentul în care am câștigat Liga Campionilor cu CSM este un vis devenit realitate și la care nu speram. Au fost momente în care am plâns , trebuie să recunosc, și după un meci mai rău și după o durere, dar eu nu sunt o persoană care mă abțin să nu plâng. Dacă îmi e să plâng, plâng și nu am nici o problemă” – Iulia Curea, antrenor secund CSM București.

CSM se reunește pe 6 iulie

După 4 luni de pauză forțată, fetele de la CSM București încep antrenamentele oficiale pe 6 iulie în condiții de maximă siguranță. Jucătoarele străine au revenit în România pe 21 iunie și sunt în cele 14 zile de izolare.

În următoarea perioadă sportivele se vor pregăti în aer liber pe Arena Națională până vor avea voie să intre în sală.

“Este un program special, nu va fi ușor, suntem foarte mult condiționați de tot ce se întâmplă. Probabil că antrenamentele cele mai multe vor fi în stadion, afară, în sala de forță probabil vom fi cât mai puține, împărțite. Chiar și mie, chiar dacă mă las, mi-e dor de handbal și aștept să începem” Iulia Curea – antrenor secund CSM București.

Are o carieră impresionantă

Câștigătoare a Ligii Campionilor, a Trofeului Campionilor și a Cupei Cupelor! De 11 ori câștigătoare a Ligii Naționale, de 6 ori a Cupei României și de 5 ori a Supercupei.

Atât a adunat în palmares în 25 de ani de handbal, Iulia Curea. Handbalista a ales să evolueze doar pentru România, deși nu a dus lipsă de oferte din străinătate. A jucat pentru Știința Bacău când avea doar 16 ani, apoi din 2002-2006 la HCF Piatra Neamț, din 2006-2013 la Oltchim, iar din 2014 până în 2020 la CSM București.

”Iulia este un om foarte serios, un om care mai toată cariera ei a fost la cel mai înalt nivel atât ca sportiv cât și ca om. Este o persoană loială care face parte din echipa noastră din 2014 și a trecut prin toate etapele prin care clubul nostru a trecut în acest drum european pe care l-a avut” – Adi Vasile, antrenor principal CSM București.