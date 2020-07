UVT și ISJ Timiș îi premiază pe absolvenții care au obținut nota 10 la Bacalaureatul 2020

În organizarea Universității de Vest din Timișoara și a Inspectoratului Școlar Județean Timiș, astăzi a avut loc festivitatea de premiere a excelenței celor 12 elevi din județul Timiș care au obținut rezultatul maxim la Bacalaureatul 2020, nota generală 10.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea i-a felicitat pe merituoșii elevi și le-a înmânat diplomele de excelență, alături de premiile UVT, încurajându-i să aleagă unul dintre programele de studii de licență oferite de UVT, în acord cu pregătirea și aspirațiile lor: „Sunt foarte bucuros să vă pot felicita, dragi elevi de nota 10, din partea comunității academice a celei mai importante universități comprehensive din vestul României. Rezultatele voastre maxime de la Bacalaureat sunt demonstrația faptului că inteligența și talentul, alături de puterea de muncă și de ambiție sunt ingrediente ale succesului școlar în orice condiții, chiar și în perioade dificile, cum este cea de acum, de după pandemie. UVT vă invită să alegeți unul dintre cele 75 de programe de studii din ciclul de licență, pe care le propun cele 11 facultăți din componența universității noastre și vă oferim un amplu pachet de beneficii, pe care le meritați din plin. Noi am demonstrat de mulți ani că la UVT dascălii sunt alături de studenți, căutând împreună calea prin care studenții își pot împlini cea mai bună versiune a lor, la terminarea facultății, așa cum o spune și îndemnul sub care suntem cunoscuți în plan internațional: Become Your Best!”.

Inspectorul Școlar General al ISJ Timiș, dl. Marin Popescu i-a felicitat pe elevii cu note maxime la Bacalaureat, subliniind că numărul absolvenților cu nota 10 este în acest an mai mare față de cel de anul trecut, un semn bun pentru învățământul din județul Timiș.

Cei 12 elevi de nota 10 la Bacalaureat sunt: Adelina Camelia Tuță (Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara), Alessandra Georgiana Bădescu (Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara), Bianca Nicoleta Mănoiu (Colegiul Național Bănățean Timișoara), Nicola Claudia Ciortan (Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” Timișoara), Andreea Alisia Popovici (Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara), Iudith Nichescu (Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara), Sergiu Ionuț Novac (Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj), Anda Floriana Subțire (Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj), Coralia Iordănescu (Colegiul Național Bănățean Timișoara), Antonia Laura Pup (Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara), Ana Cristina Lucescu (Liceul de Artă „Ion Vidu” Timișoara), Gabriela Cristina Muntean (Liceul de Arte PlasticeTimișoara).