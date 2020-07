Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, taxează dur „ipocrizia fără margini” a colegilor din țările vestice la votul privind Pachetul de mobilitate!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a avut, astazi, o nouă reactie ferma față “de intelegerea ipocrita a sefilor de stat si guverne, in Consiliul European (unde ne reprezinta domnul Iohannis)”, dar și față de „ipocrizia fara margini” a europarlamentarilor din țările vestice, în ceea ce privește votul pe marginea Pachetului de mobilitate care dezavantajează transportatorii din Est.

„O zi trista pentru Romania daca ne gandim ca toata economia depinde de transporturi si daca tinem cont de votul dat ieri, in Parlamentul European! De cativa ani, am luptat, in Parlamentul European, ca Pachetul pe mobilitate, care va modifica actualele Regulamente privind transportul international, sa nu dezavantajeze Romania si statele din Est! Am avut ieri sansa sa respingem intelegerea ipocrita a sefilor de stat si guverne, in Consiliul European (unde ne reprezinta domnul Iohannis). Am votat alaturi de circa 200 de eurodeputati din Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia, Letonia, Lituania, Croatia, respingerea deciziei Consiliului, dar voturile noastre nu au fost suficiente.

Am incercat sa depunem amendamente, macar sa îmbunătățim ce au decis sefii de state si de guverne!

84 de amendamente au fost respinse de europarlamentarii din tarile vestice, pentru ca, nu-i asa, Estul le face concurenta! Cu o ipocrizie fara margini, cei din vest sustin ca noi facem Dumping social, caci avem salarii mici, dar uita sa spuna ca ei platesc companiilor romanesti cu un tarif pe km la jumatate fata de cat platesc propriilor companii de transport! Si tot in mod ipocrit, uita sa spuna ca ei deschid firme-casuta postala, in Romania si in alte tari din Est, tocmai pentru a lua soferii romani carora le dau salarii mai mici decat in tara in care lucreaza, pentru ca ei figureaza angajati in Romania!

Si cand ma gandesc ca ieri doamna Merkel, in calitate de Presedinte al UE, timp de sase luni, spunea:

“Nu mai mult pentru unii si mai putin pentru altii!”

“Nu mai mult mereu pentru unii si din cand in cand pentru altii!”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul Maria Grapini.