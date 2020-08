Haideți să o ajutăm pe Ana Hopp, o adolescentă de 15 ani. O donație cât de mică îi poate reda zâmbetul!

Campanie inceputa la data: 17.08.2020

Nume: Hopp

Prenume: Ana

Varsta: 15 ani

Suma necesara: 2000 euro

Diagnostic: traumatism cranio-cerebral cu stare vegetativă și tetraplegie spastică asimetrică.

Clinica unde va efectua operatia si tratamentul: Polonia

Povestea Anei

Visurile unei fete de 15 ani au fost spulberate de un grav accident rutier petrecut acum un an. Ana Hopp a suferit atunci răni grave la cap și a ajuns la spital aproape în comă.

10 mai 2019 va fi o zi pe care cu greu o va putea uita, ziua care a transformat-o dintr-o adolescentă plină de speranță și de viață într-o fetiță fără putere, care trebuie să lupte pentru supraviețuire.

În urma accidentului, am suferit numeroase intervenții chirurgicale, am trecut prin sute de investigații complicate, analize, terapii pentru a rămâne în lupta cu viața. Știu cât de mult suferă familia mea și că, singuri, nu mai au puterea de a susține financiar această luptă. Sunt hrănită cu sondă și am nevoie de terapii extrem de costisitoare, tratamente și intervenții chirurgicale delicate pentru a spera într-o revenire, atât cât se poate, ne-a scris Ana.

Diagnosticul ei este traumatism cranio-cerebral cu stare vegetativă și tetraplegie spastică asimetrică. O singură zi de terapie costă peste 900 de lei, iar o singură zi fără terapie ar însemna un regres cumplit. De 8 luni, viața familiei Hopp înseamnă clinici, spitale, lacrimi, speranță, rugăciuni și bucurie la cel mai mic semn pozitiv.

Îmi vreau copilăria înapoi, vreau să pot spune din nou „mamă”, vreau să îi pot îmbrățișa pe cei dragi, vreau să îmi amintesc cum iubeam școala și ar fi trebuit să mă Pregătesc de admitere la liceu, vreau să le pot spune mamei și tuturor: „M-am ridicat!”, mai spune copila greu încercată de soartă.

Pentru a se recupera după nefericitul accident, Ana trebuie să ajungă la tratament în Polonia, unde specialiștii îi vor trasa un parcurs medical care se anunță foarte costisitor. Deocamdată, are nevoie de 2.000€ pentru transport. Părinții au cheltuit deja aproape tot ce aveau pentru toate terapiile, intervențiile și deplasările de la o clinică la alta din țară. De aici încolo, numai noi îi mai putem ajuta să își salveze fetița de la un viitor trist, limitat și dureros.

Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă”, fie prin card bancar, fie prin PayPal sau contract de sponsorizare, poate schimba parcursul vieții Anei.

Cei care vor să ajute pe termen lung au la dispoziție și posibilitatea plății recurente. Pe durata unei campanii, se poate dona constant o anumită sumă pentru cazul umanitar ales.

Donații se pot face:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați numele de familie – Hopp.