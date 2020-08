Cade Guvernul Orban? Kelemen Hunor, indecis în privința susținerii moțiunii de cenzură!

Kelemen Hunor a declarat, marţi, UDMR are „o mie de motive” să dea jos Guvernul Orban pe motiv că „e un haos total în ţară”. Preşedintele UDMR a afirmat că parlamentarii Uniunii vor luat o decizie în ziua votului moţiunii de cenzură. De asemenea, Kelemen a apreciat că, în perspectiva alegerilor parlamentare, o coaliție PNL – USR PLUS – UDMR este „una dintre variantele fezabile”, care ar da stabilitate.

Liderul UDMR a afirmat la Adevărul Live că nu a negociat privind susţinerea moţiunii de cenzură.

„Nu a negociat privind susţinerea moţiunii de cenzură. Noi ştiam de intenţia PSD-ului de a depune moţiune de cenzură. Am vorbit cu Marcel Ciolacu undeva în iulie şi am spus că noi nu vom vota moţiunea de cenzură, dar alte discuţii n-au fost, cum nu a existat o discuţie nici cu PNL-ul. Am vorbit la telefon săptămâna trecută cu Ludovic Orban. Probabil mă voi întâlni şi cu Marcel Ciolacu. Noi nu prea ne-am mai întâlnit din martie. Criză politică există în România de opt-zece ani. Din 2012 suntem într-o criză politică permanentă. O criză mai mare decât cea cu Iohannis şi PNL”, a afirmat Kelemen Hunor, conform sursei citate.

Preşedintele UDMR a menţionat că era nevoie de un Guvern cu puteri depline în momentul în care a izbucnit criza sanitară, însă este nemulţumit de activitatea Executivului condus de Ludovic Orban.

„Vedeţi pe cineva în ţara asta mulţumit de activitatea Guvernului? Sunt miniştri care au gestionat şi gestionează cât de cât domeniul de activitate şi sunt miniştri care nu există. Începând cu ministrul de Externe. Un ministru de Externe care nu pleacă din ţară, stă acasă. Fumează trabuc cu mănuşi de cauciuc. O activitate extrem de importantă. Toţi miniştrii de externe caută să constuiască relaţii, inclusiv economice.

În România nu există ministru de Externe. Putem discuta despre Guvern, dar eu sunt nemulţumit că începe şcoala. Nimeni nu ştie, nici eu nu ştiu ce trebuie să fac cu fiica mea. Un haos mai mare nu am văzut. Dacă vă uitaţi la ţările din zona noastră veţi vedea că peste tot se ştie ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Începe şcoala. La noi încă nu se ştie nimic.