Daniel Chițoiu, acuzat de ucidere de culpă. Fostul ministru, trimis în judecată!

Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost trimis în judecată de procurori. Acesta este acuzat de ucidere din culpă după ce la sfârșitul anului trecut a provocat un accident în urma căruia două persoane au murit și o a treia a fost rănită. Șapte persoane fizice, rude ale celor care au murit, dar și două spitale și o unitate de ambulanță s-au constituit părți civile în dosar.

Procurorii argeseni care au instrumentat dosarul accidentului produs in 26 decembrie 2019, pe DN7, in judetul Arges, in zona localitatii Zamfiresti, au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a lui Daniel Chitoiu sub acuzatia de ucidere din culpa.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Pitești. Pe lângă cele șapte rude ale decedaților, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Spitalul Judetean de Urgenta Arges si Serviciul Judetean de Ambulanta Arges, care au acordat ingrijiri victimelor accidentului, sunt parti civile in dosar, in timp ce parte responsabila civilmente este societatea de asigurari Generali Romania, potrivit ziare.com.

Nu a fost stabilit deocamdată un prim termen de judecata in acest proces.

Trimiterea în judecată are loc la opt luni de la producerea gravului accident. Daniel Chiţoiu a fost implicat într-un accident violent pe DN7, în localitatea Zamfirești din județul Argeș, pe 26 decembrie 2019. El conducea o mașină Audi și s-a lovit frontal cu un autoturism Logan, după ce a ajuns pe contrasens. Șoferul Loganului, în vârstă de 82 de ani, a murit pe loc. Soţia bărbatului, de 73 de ani, a decedat la spital.

Procurorii au inceput urmarirea penala pe numele lui Daniel Chitoiu in luna ianuarie a acestui an, la mai putin de o luna de la producerea accidentului. În 9 ianuarie 2020, fostul ministru Daniel Chițoiu a fost pus oficial sub învinuire pentru ucidere din culpă în dosarul accidentului soldat cu doi morți și doi răniți, printre care chiar fostul ministru. Pe lângă persoana rănită care a ajuns la spital, și fostul ministru a avut nevoie de îngrijirea medicilor. A stat chiar și la Terapie Intensivă la Spitalul Floreasca.

