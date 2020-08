Fostul gimnast și campion de automobilism, Robert Drăgan, a adus în România kartingul electric!

Robert Drăgan, promotorul karturilor cu motor care nu poluează, are o poveste impresionantă!

A practicat gimnastică, a fost campion național de automobilism și de offroad, a vândut tot ce avea aici și a plecat în Italia pentru visul băiatului său: acela de a ajunge campion mondial la karting electric. După zece ani s-a întors în țară pentru a lansa mașinuța cu motor electric, care face furori printre copii.

În familia Drăgan toată lumea face sport de când se știe! Robert Drăgan, cel datorită căruia România este singura țară din lume care folosește tehnologia oficială în campionate naționale de karting electric pentru copii, a cochetat cu gimnastica până să ajungă dependent de mașini și motoarele electrice. Inginer electronist la bază, în tinerețe, Robert a fost campion național la automobilism și de offroad.

“Noi facem karting din 1997 și bineînțeles pe vremea aceea nu exista nimic electric. Am început cu kartul pe benzină, dar în sufletul meu am rămas tot timpul cu ideea cum să facem să scăpăm de motoarele în 2 timpi, benzină amestecată cu ulei. Și a venit momentul în 2011 când am reușit să miniaturizăm tehnologia de mașini electrice, am adaptat-o, modificat-o reinventat-o pentru kart, iar în 2011 a apărut primul prototip” – Robert Drăgan, promotorul kartingului electric în România.

Fiul lui e vicecampion mondial

Din 2011 până în 2015, când a ajuns la produsul final, în fiecare zi nu a făcut altceva decât să schimbe baterii, să construiască controlere și motoare.

Dragostea pentru băiatul său, care avea doar 6 ani când a început kartingul electric, l-a făcut pe Robert să renunțe la toate pasiunile sale! Atât el cât și soția sa, Tina” Femeia a lăsat gimnastica de performanță și mai târziu avocatura, și este mâna dreapta a lui Robert în această afacere.

“La început îl puneam ca pe un copilaș, targe și tu de volan, fă stânga, dreapta. În fiecare zi îl puneam în kart, iar după un an a început să meargă din ce în ce mai bine. L-au văzut fel de fel de oameni care se pricepeau și au zis să încercăm cu el la performanță” – Robert Drăgan, promotorul kartingului electric în România.

După 11 ani de muncă, Tommy a devenit vicecampion mondial la karting electric, dar pentru asta, părinții săi și-au vândut tot în România și s-au mutat în Italia.

Chiar dacă în țară era campion național, cînd ajungea să concureze în străinătate, Tommy nu putea face față nivelului ridicat de performanță.

„De când ne-am mutat a mai durat 4 ani până a ajuns în vârf. În Italia, competițiile erau în fiecare săptămână, ne urcam în avion marți, miercuri începeau antrenamentele, duminică seara ne urcam în avion, stateam acasă luni, marți din nou în avion…am încercat chestia asta un an. Pentru noi avioanele erau ca autobuzul. Și atunci, am renunțat la toate afacerile din România, am vândut tot și ne-am mutat în Italia” – Robert Drăgan, promotorul kartingului electric în România.

În 2015 s-au întors în țară

În 2015, la 10 ani după ce și-a luat familia și a plecat din țară, Robert s-a întors pentru a lansa în România kartingul electric. Între timp, el și soția sa au devenit și bunici.

“M-am certat și cu cei de la fabrica, dorința mea a fost să le lansăm aici și să le ținem în România cât putem de mult ca și tehnologie, ca să ne dezvoltăm noi, copiii din România” – Robert Drăgan, promotorul kartingului electric în România.

Au 280 de copii înscriși

Copiii sunt înnebuniți după karturi, iar anul acesta s-au înscris la karting electric 280 de puști dintre care 100 vin la antrenamente și 45 participă la competiții.

”Anul acesta a mai scăzut numărul lor, pentru că e greu cu deplasările în timpul Pandemiei de Coronavirus și noi am restricționat destul de mult” – Robert Drăgan, promotorul kartingului electric în România.

Soției lui Robert îi revine partea cea mai grea din acest proiect: are grijă de copii la antrenamente și la curse și stă cu fiecare în parte și îi arată primii pași în kartingul electric.

„Sunt înnebunită după copii, avem și noi un nepoțel care a împlinit 8 luni. Cel mai mic cu care am lucrat avea 3 ani și jumătate. Pentru că și eu am fost un copil timid știu cum să lucrez cu ei și știu ce vor să audă de la mine” – Tina Drăgan.

Campionatul de Karting Electric a revenit la FRAS

Campionatul Național de Karting Electric revine după 3 ani sub tutela FRAS. Campionatul va reuni două competiții distincte cu câte 4 etape. Cea de karting electric, cu 6 clase denumită „eKarting FRAS” și cea de slalom paralel și super slalom, care va purta denumirea de „eKarting Slalom FRAS”. Ambele se desfășoară pe circuitele de la Academia Titi Aur, Bacău, Tg. Secuiesc și Prejmer.