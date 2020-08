Maria Grapini, mesaj către decidenții politici: Fructificați rezultatele din cercetare pentru o creștere sustenabilă a economiei!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a precizat, la Radio Timișoara, că decidenții politici, guvernanții, indiferent de coloratura lor politică, trebuie să fructifice rezultatele cercetărilor oamenilor de știință, lucru care “să ne permită să avem o economie puternică, sustenabilă, care să dezvolte România și să asigure, până la urmă, o viață mai bună a oamenilor”.

“Politicile, într-un stat democratic, sunt făcute de partidele politice, de Parlament care reprezintă cetățenii, de Guvernele care sunt votate în Parlament. Recent, am avut o întâlnire cu profesorul Colceag, un profesor care este dedicat cercetării. Acesta a creat, de fapt, o rețea de oameni de știință, cercetători și inventatori. Am avut această întâlnire și, în cadrul acesteia, am putut, din nou, să constat un lucru pe care eu l-am spus și când activam în economia privată, când conduceam un patronat. Din păcate, în România, nu se întâmplă un lucru esențial, lucru care să ne permită să avem o economie puternică, sustenabilă, care să dezvolte România și să asigure, până la urmă, o viață mai bună a oamenilor. Despre ce situație vorbesc? Avem oameni deosebiți, avem oameni de știință, cercetători, oameni pricepuți în toate domeniile. Am văzut ce a făcut profesorul Colceag (modelare matematică pentru modele de ieșire din criză), exact ce ne trebuie acum pentru a performa în toate domeniile economice, de la agricultură până la industrie. Am văzut o bancă de date de invenții. De exemplu, pentru problema deșeurilor cu care ne confruntăm, România este în infringement, plătește enorm, în fiecare lună, bani la UE, pentru că nu îndeplinim condițiile de mediu”, a spus europarlamentarul Grapini.

„Dacă toate aceste cercetări nu vor fi puse într-un vehicul și nu vor fi preluate de cei care fac politici publice și anume de politicienii aflați la guvernare, totul va fi o muncă în zadar a cercetătorilor. Vorbim, până la urmă, de o nefructificare a rezultatului cercetării și, din păcate, în aceste condiții, politicile din orice domeniu, de la agricultură, la industrie, la IMM-uri, la transport, sunt politici nebazate pe știință”, a completat europarlamentarul umanist.

„În consecință, pledez pentru corelarea și punerea împreună a părți tehnice, de cercetare-inovare, cu decidenții politici, oricare ar fi ei, cu guvernanții, oricare ar fi ei. De aceea, am propus să se ia banca de date cu invențiile și inovațiile pe care le avem și să se aloce buget de implementare pentru a avea o creștere sustenabilă a economiei și pentru a fi competitivi într-o economie europeană și globală. Așadar, o soluție pentru România ar fi ca politicienii, care nu se pricep pentru că nu sunt specialiști, să accepte să preia știința și cercetarea pe care o elaborează cei care se pricep și să o implementeze în economie. Pentru că altfel vom bate pasul pe loc”, a conchis Maria Grapini.