„Stejarul” Van Heerden e român cu acte în regulă!

Jucătorul de origine sud africană care evoluează în naționala României de 5 ani a primit astăzi cetățenia română.

Johan Van Heerden, căpitanul echipei CS Dinamo și jucător de bază în naționala de rugby a României, este de astăzi român cu acte în regulă. Sportivul de origine sud africană spune că așteaptă acest moment de 3 ani.

”A fost un moment cu emoție dar a trecut când am început să spun jur de român și după aia a fost mai multă bucurie. De 3 ani de când am auzit că pot să fac și când am depus ultima dată actele de 8 luni am așteptat asta” – Johan Van Heerden, component al echipei naționale de rugby a României.

S-a îndrăgostit pe loc de România

Rugbystul mărturisește că în momentul în care a ajuns în România nu s-a gândit că îi va plăcea atât de mult și va deveni și român.

“În primul rând îmi place țara, e o țară extraordinară, eu am fost în multe țări și în România am rămas numai cu amintiri frumoase. Eu am vrut să rămân aici și să ajut și rugby-ul să meargă mai departe” – Johan Van Heerden, component al echipei naționale de rugby a României.

Românul are și o dorință!

„Sper să ajung la următoarea Cupă Mondială din 2023, să ajung și eu cu experiența mea să facem mai bine și să câștigăm și niște titluri” – Johan Van Heerden, component al echipei naționale de rugby a României.

Joacă de 5 ani în naționala României

Titular al pachetului de înaintare al României, în linia a doua, jucătorul de origine sud-africană a debutat pentru echipa națională a României în 2015, într-un meci cu Tonga.

De atunci, Johan a adunat 44 de selecții în tricoul “stejarilor“, fiind unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei pregătite de Andy Robinson.

În prezent, acesta evoluează în SuperLiga CEC Bank, fiind căpitanul echipei CS Dinamo. Johan a participat la Cupa Mondială de Rugby din Anglia 2015, iar în 2016 și 2017 a fost desemnat de către Federația Română de Rugby, cel mai bun jucător naturalizat din România.

johan van heerden (1).jpeg