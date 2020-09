Metroul din Drumul Taberei, inaugurat după nouă ani! Iohannis, primul pasager al magistralei 5!

Președintele Klaus Iohannis a fost primul pasager al magistralei 5, la inaugurarea metroului din Drumul Taberei, care a fost deschisă astăzi călătorilor, după cinci ani întârziere față de termenul inițial de finalizare. La eveniment a participat și premierul Ludovic Orban, alături de ministrul Transporturilor – Lucian Bode. Metrorex a decis ca, marţi, până la ora 23.00, accesul la magistrală să fie liber.

Marți, la ora 12.00, a avut loc inaugurarea metroului din cartierul Drumul Taberei. Președintele Klaus Iohannis, însoțit de premierul Ludovic Orban, ministrul Transporturilor și alți oficiali au ajuns la Magistrala M5, acolo unde au făcut declarații.

”Asistăm astăzi la un moment istoric. Punerea în funcțiune a magistralei 5, cu cele 10 stații, toate fiind proiectate și construite de la zero reprezintă cea mai importantă realizare a Metrorex în cei 41 de ani de activitate. Folosesc acest prilej pentru a le mulțumi tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui obiectiv.

”Lucrurile uneori le așază Dumnezeu astfel încât să pară o coincidență. Coincidența face că domnul director general Gabriel Mocanu era director general al Metrorex în 2008, iar subsemnatul era ministrul Transporturilor atunci când au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, când am negociat finanțarea din partea Băncii Europene de Invetsiții și anul în care a fost adoptată strategia de dezvotare a metroului, care cuprinde extinderile de magistrale care sunt azi în diferite faze de realizare. E o onoare pentru mine ca, împruenă cu Mocanu, cu care am trudit din 2007 – 2008 la proiect, să avem ceastă bucurie de a fi de față la această punere în funcțiune a acestui tronson de metrou foarte important pentru bucureșteni. Nu ne vom opri aici, toate lucrările ulterioare se vor derula cu o vitezeă mai mare, vom fi mult mai atenți în etapele de pregătire și de execuție. Infrastructura de transport e prioritatea zero, iar investițiile în infrastructură, în general, sunt prioritatea absolută a guvernului pe care îl codnuc. Mă bucur că acest tronson e pus în funcțiune și va deservi bucureștenii”, a declarat Ludovic Orban.

”În primul rând, felicitări și metrorex și Ministerul Transporturilor, Guvernului care s-au implicat în mod exemplar în finalizarea acestei realizări. Este cea mai mare realizare de după revoluție. Nu a fost ușor, această luinie risca să devină un fel de legendă, o legendă a amânărilor. Iată că a venit un Guvern care a dovedit că se pot realiza și astfel de lucrări. Este foarte important să se continue pe această linie, trebuie să ajungem cu infrastructura la secolul XXI. Eu și Guvernul vom instista foarte mult pentru că avem nevoie de infrastructură. În final, pentru că perioada în care trăim este una complicată, nu din punct de vedere politic, și pe această linie este important să circulăm în siguranță și să circulăm protejați. Dragi cetățeni, să nu uitați să folosiți masca, igiena pentu a trece cu bine această perioadă”, a spus Klaus Iohannis.

Metroul va circula, de marți, de la ora 12:00, și pe Magistrala 5, secțiunea Eroilor 2 – Drumul Taberei, după nouă ani de lucrări. Noua magistrală are zece stații – Râul Doamnei, Constantin Brâncuși, Valea Ialomiței, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară și Eroilor 2.