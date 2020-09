Traian Băsescu (re)vine la Primăria Capitalei. Ultimele zile de “domnie” ale Gabrielei Firea…

În urma scandalului uriaș care îl vizează, în ultimele zile, pe Nicușor Dan, Traian Băsescu rămâne singura soluție viabilă a dreptei la alegerile locale din 27 septembrie. Haosul administrației Firea-PSD la nivelul Primăriei Capitalei trebuie sancționat, drastic, pe 27 septembrie -printr-un vot clar și ferm în favoarea lui Băsescu- în contextul în care Capitala continuă să se afunde, până la gât, într-un trafic infernal, o poluare alarmantă, o lipsă cronică de transparență în cheltuirea banului public și nu în ultimul rând dispreț la adresa cetățeanului, plătitorul de taxe.

Dacă vorbim de experiență politică și administrativă, Traian Băsescu se află „la ani lumină” în fața Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan. Traian Băsescu a gestionat o țară lovită crunt de o criză financiară uriașă care a „îngenuncheat” omenirea. Și-a asumat decizii cruciale, impopulare, dar a reușit să ducă România la liman. Cu pierderi calculate, asumate. A pierdut din uriașa credibilitate, dar interesul național a primat. În ciuda valului de acuze care l-a vizat, Traian Băsescu a avut puterea de a merge mai departe și de a salva România.

De altfel, teama de Traian Băsescu este uriașă. Atacurile furibunde ale contracandidaților săi, în special Firea și Nicușor Dan, dar și a partidelor care îi susțin arată, în primul rând, panică. Panică față de revenirea lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei. Panică față de deciziile corecte, în interesul cetățenilor, luate de acesta. Decizii care vor lovi puternic găștile bine ancorate la sutele de milioane de euro din bugetul Primăriei Capitalei.

Aplaudacii de serviciu, de la televiziunile de casă ale unuia sau altuia dintre candidați, văd un pericol uriaș în candidatura lui Traian Băsescu. Când deranjezi, când există riscul să ameninți interesele de gașcă de la Primăria Capitalei devii incomod. Și atunci te transformi într-o țintă. Iar Traian Băsescu nu este primarul care să stea în poziție de drepți în fața vreunui șmecher de Voluntari sau mai știu eu de unde.

Traian Băsescu are soluții, are energia necesară, are viziunea modernizării Bucureștiului. Traian Băsescu a demonstrat nu numai caracter, dar și spirit de echipă. Faptul că nu și-a lăsat la greu partidul și a intrat în arenă arată multe. Și dacă luăm în calcul și faptul că acesta nu a pierdut, încă, nicio bătălie politică, putem anticipa rezultatul scrutinului din 27 septembrie.

Creșterea calității vieții reprezintă un pariu pe care viitorul primar general, Traian Băsescu, nu are cum să nu îl câștige. Mai mult, Firea și Nicușor Dan evită o dezbatere cu Traian Băsescu pe tema proiectelor privind Capitala. Cauzele sunt cunoscute: aceeași teamă față de Băsescu. Și, când vezi, că în ecuație intră și “marii sociologi” care oferă sondaje cu dedicație pentru plătitori, mai toate împotriva lui Băsescu, nu ai cum să nu înțelegi de ce Traian Băsescu trebuie votat pe 27 septembrie.