27 septembrie- ziua după care Piatra Neamț va “respira” normalitate. Liberalul Andrei Carabelea vs. pesedistul Răzvan Cuc!

Pe 27 septembrie locuitorii din Piatra Neamț își decid viitorul. Andrei Carabelea vs. Răzvan Cuc. O luptă electorală (în doi) care va da, pentru viitorii patru ani, primarul municipiului Piatra Neamț. Doi candidați atât de diferiți, susținuți de două partide atât de diferite. Liberalism vs. pesedism. Responsabilitate vs. populism. Competență vs. carierism. Administrație vs. promisiuni deșarte.

Pe de o parte îl avem pe tânărul liberal Andrei Carabelea. Dorință arzătoare, civică, dezinteresată, de a moderniza Piatra Neamț, de a aduce fonduri europene, de a deschide larg poarta Primăriei pentru cetățeni, de a moderniza parcurile, școlile, piețele, de a reda zâmbetul și mândria pietrenilor pentru orașul lor…

Pe de altă parte, îl avem pe pesedistul Răzvan Cuc, un fost ministru avid de influență și putere politică, bine pliat pe modul de guvernare al PS(D)ragnea, care a baleiat din “ograda” lui Bădălău de la Giurgiu în cea a lui Arsene la Neamț. Un politician care cunoaște Piatra Neamț, nevoile și problemele locuitorilor acestui oraș, cum cunosc eu Copenhaga sau Oslo. Un politician care are singurul scop de a face “echipa perfecta” cu susținătorul său, Ionel Arsene. Un parteneriat, un tandem, o “administrare perfectă” a banului public. Asta își doresc pietrenii?

Am dubii mari că duminică tandemul Arsene-Cuc va mai convinge pe cineva, cât timp alternativa Mugur Cozmanciuc-Andrei Carabelea reprezintă, de departe, soluția câștigătoare pentru Neamț.

“Eu cred că un primar trebuie să fie zi de zi în slujba oamenilor. Iar eu de 12 ani, de când am revenit acasă, am fost zi de zi în slujba comunității. Știu că orice schimbare se face cu oameni. Așa că am strâns lânga mine oameni și împreună am făcut peste 200 de proiecte civice. Zi de zi am avut cel puțin o oră de voluntariat pentru Piatra Neamț.

Știu și că orice schimbare majoră se face doar constientizând întâi problema și apoi actionând. Pentru ca dacă ne resemnăm, s-ar putea ca acestea să se amplifice. Orice gest facut astăzi are un ecou în viitor.

Pe 27 septembrie, gestul tău civic de a vota poate schimba viitorul. Candidez la primaria Piatra Neamț pentru că știu că pot avea impact și pentru că orașul nostru merită sa aibă proiecte de viitor, cu viziune.

Îmi doresc pentru Piatra Neamț dezvoltare. Să nu mai rateze oportunități. Și imi doresc pentru pietreni sa fie fericiți în orașul lor.

Pe 27 septembrie, votează echipa liberală: Andrei Carabelea la primăria Piatra Neamț și Mugur Cozmanciuc la președinția Consiliului Județean, listele PNL pentru consiliul local și consiliul județean”, a precizat, recent, pe pagina sa de Facebook, candidatul PNL la Primăria Piatra Neamț, Andrei Carabelea.