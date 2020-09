Europarlamentarul Maria Grapini informează cetățenii: Grup operativ pentru COVID-19 condus de Comisia Europeană!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a vorbit, la Radio Timișoara, despre propunerea de rezoluție votată săptămâna trecută în Parlamentul European, rezoluție în care s-a prezentat situația din UE în urma evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor, dar și consecințele privind piața unică și situația din zona Schengen. “Este nevoie de o decizie, așa cum am propus noi acum în rezoluție, o decizie prin care să armonizăm toate măsurile care se iau de fiecare stat membru, prin organismul înființat – așa cum avem și noi – și să ajungem la decizii comune, la măsuri comune, de la monitorizarea pacienților asimptomatici, până la modalitatea de testare și de izolare, până la măsurile legate de libertatea de mișcare a cetățenilor în spațiul european”, a spus Maria Grapini.

“Săptămâna trecută a fost o săptămână de plenară chiar dacă nu am ținut-o în condiții normale, la Strasbourg. Am ținut-o la Bruxelles și am dezbătut și votat lucruri foarte importante. Vreau să mă refer la unul dintre ele, de actualitate, vorbesc aici de o propunere de rezoluție, pe care noi am votat-o, susținută de cele mai mari grupuri din PE, între care și grupul nostru. În această rezoluție, s-a prezentat situația din UE, în urma evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor, dar și consecințele privind piața unică și situația din zona Schengen. Toată analizată făcută de noi, de PE, sigur și în baza informațiilor primite de la Comisia Europeană, a arătat că este nevoie de o decizie, așa cum am propus noi acum în rezoluție, o decizie prin care să armonizăm toate măsurile care se iau de fiecare stat membru, prin organismul înființat – așa cum avem și noi – și să ajungem la decizii comune, la măsuri comune, de la monitorizarea pacienților asimptomatici, până la modalitatea de testare și de izolare, până la măsurile legate de libertatea de mișcare a cetățenilor în spațiul european”, a precizat europarlamentarul Grapini.

“Dorim ca toate aceste lucruri să fie făcute în mod uniform în piața unică. De aceea, în rezoluție, sigur avem multe puncte, dar vreau să mă refer la unul dintre ele, punct la care trebuie să se conformeze, evident, și România. Am solicitat înființarea, în cadrul Mecanismului European de răspuns în materie de sănătate, a unui grup operativ, numit grup operativ pentru COVID-19. Acest grup va fi condus de Comisia Europeană iar fiecare stat membru va fi reprezentat în acest grup de persoanele desemnate și fiecare stat va trebui să desemneze un punct de contact din partea organelor executive naționale. Acest grup operativ va trebui să fie informat de reprezentanții fiecărui stat membru privind problemele la zi , decizia care se ia urmând a se aplica uniform, în cele 27 de state membre ale UE”, a completat Maria Grapini.

“Principalul obiectiv al acestui grup operativ va fi acela de a difuza, în mod regulat – și, în România, este o problemă privind comunicarea – recomandările transmise la nivel european și național. Noi, PE, am considerat că ar trebui să avem un mandat permanent de evaluare, pentru a putea să evităm ceea ce ce se întâmplă acum, și anume, faptul că fiecare stat a încadrat situațiile de urgență, de alertă, după regulile lui, lucrurile ajungând astăzi să fie diferite, de la stat la stat, de la indicatorii de sănătate până la posibilitatea de a călători sau impunerea unor restricții de călătorie la nivel european, regional sau national”, punctate europarlamentarul umanist.

“Evident, în această rezoluție, a putut fi cuprinsă și situația Spațiului Schengen, unde se constată că aceasta nu mai funcționează în condițiile în care fiecare stat membru a introdus restricții la granite. Spațiul Schengen fiind definit ca un spațiu liber. Pentru că, în rezoluție, s-a vorbit doar de Spațiul Schengen, eu am trimis o scrisoare adițională la Comisia Europeană, în care am solicitat să se reglementeze și situația statelor care nu sunt astăzi în Spațiul Schengen pentru că, până la urmă, piața unică înseamnă piața tuturor celor 27 de state membre ale UE”, a conchis europarlamentarul umanist, Maria Grapini.