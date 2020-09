26 de spectacole de teatru independent în cadrul Bucharest Fringe, Ediția a X-a, aniversară  

Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent, unul dintre cele mai mari, îndrăgite și longevive festivaluri dedicate teatrului independent din România, a ajuns la cea de-a zecea ediție.

Anul acesta festivalul se va desfășura în perioada 9-18 octombrie online pe www.eventbook.ro unde vor fi difuzate integral înregistrările tuturor spectacolelor, iar 4 spectacole vor avea în paralel și câte o reprezentație offline la Teatrul Apropo (20 locuri disponibile), respectiv la Green Hours (70 locuri disponibile), în București.

De la ediție la ediție, festivalul a câștigat tot mai multă forță și recunoaștere, devenind o componentă importantă a vieții artistice contemporane. Anul acesta cuvintele cheie sunt ”experimental”, ”inovator”, “neconvențional”.

Timp de 10 zile ediția specială aniversară Bucharest Fringe va aduce în casele spectatorilor 26 de spectacole de teatru independent naționale și internaționale și 15 sesiuni Artists Talk pe Zoom în care publicul va avea ocazia să dialogheze în direct cu o parte din artiști.

În cadrul programului festivalului se regăsesc secțiunile tradiționale Competiție și Premiere. În plus, organizatorii au pregătit pentru această ediție aniversară și secțiuni noi precum Best of the Best, Spectacole Fără Acasă, Spectacole invitate din străinătate și Spectacole pentru copii.

Competiție

Le mulțumim tuturor artiștilor din întreaga țară implicați în realizarea celor peste 30 de spectacole înscrise în secțiunea Competiție.

Cele 9 spectacole selectate care vor participa în cadrul acestei secțiuni din Festival sunt“Algoritm” – Asociația VAR, București

“Blocul în versuri” – produs independent de actorii din spectacol, București

“Dincolo de salcâmi”- Teatrul Arte dell Anima, București

“Dispariții” – Studio Yorick,Târgu Mureș

“Îmi place Sushi” – Reactor de creație și experiment, Cluj – Napoca

“Lucrător universal”- Asociația O2G, București

“Scuze, Noi!”- produs independent de actorii din spectacol, București

“Totul e bine când se termină”- Reactor de creație și experiment, Cluj – Napoca

“Uitasem”– Edith Alibec, București

Înregistrarea tuturor spectacolelor va fi transmisă online, iar spectacolul “Blocul în versuri” va avea și o reprezentație offline la Green Hours (Calea Victoriei nr 120, București) – luni, 12 octombrie 2020, de la ora 19:00.

Un juriu alcătuit din actorii Nicoleta Lefter și Ionuț Grama și regizorul de teatru și profesorul Theodor Cristian Popescu, va acorda trei premii ce urmăresc liniile directoare ale Festivalului: Debut, Originalitate, Cel mai bun spectacol.

2.Premiere

În cadrul ediției de anul acesta vor avea loc 3 premiere. Pe lângă difuzarea online, acestea vor avea și o reprezentație offline la Teatrul Apropo (Bd. D. Pompeiu nr 8, București, lângă stația de metrou Pipera):

“What is love / Baby don’t hurt me” de Alina Tofan, un performance de teatru participativ pe tema iubirii – vineri, 9 octombrie, ora 19:30

“404 LOVE” de Ana Turos și Teodor Ghiță, un spectacol despre tabuuri și lipsa comunicării – miercuri, 14 octombrie, ora 19:00

“Dincolo de oglindă”, o producție a Teatrului Apropo, creație colectivă de teatru-dans inspirată de eseurile din volumul ”Oglinzile” de Petru Creția, în regia lui Radu Popescu – sâmbătă, 17 octombrie, ora 19:30

3.Best of the Best

Una din noutățile ediției aniversare de anul acesta este categoria Best of the Best care va reuni unele dintre cele mai bune spectacole din teatrul independent din ultimii 30 de ani.

Spectatorii vor putea (re)vedea în cadrul acestei secțiuni spectacolele:

”Amalia respiră adânc”, unteatru

“Dureri fantomă”, Teatrul de Artă București

”Flori, filme, fete sau băieți”, Teatrul Apropo

“The sunshine play”, Teatrul Luni de la Green Hours

Deși lista spectacolelor potrivite pentru această categorie este mult mai amplă, am selectat acele spectacole pentru care au fost disponibile filmări care să poată fi difuzate online în formatul de festival.

4.Spectacole Fără Acasă

O altă surpriză și noutate absolută în cadrul festivalului este secțiunea Spectacole Fără Acasă. Dorim să vă readucem în atenție spectacole de succes care din lipsa spațiului/locației nu s-au mai putut juca, așa cum sunt spectacololele:

”Iluzii”, U.N.A.T.C „I.L. Caragiale”

”Orfani”, Pro Drama

”Reflection”, Lightwave Theatre Company

“România 2050”, Teatrul Apropo

5.Spectacole pentru copii

Ediția aniversară vine cu surprize și pentru cei mici. Ne vom bucura împreună cu ei de spectacolele de matineu “Iepurele alb” (Teatrul de Artă București) și “Micul prinț”( co-producție Lightwave Theatre Company și unteatru).

6.Spectacole străine invitate în Festival

E o onoare și o bucurie să găzduim în festival două momente speciale:

Spectacolul “Noces de Joie”/”Nunta Bucuriei” invitat din Elveția, cea mai recentă premieră a Companiei independente Interface, fiind ultima parte din seria Pentalogiei Veacurile Vieții. Spectacolul îmbină într-un mod inedit opera, teatrul și dansul. (Spectacolul este în limba franceză și va avea subtitrare în limba engleză.)

Performance-ul Live ”In the House”. Caracterul live al seriei în 3 părți este accentuat de dialogul dintre planul vizual și cel audio, partea vizuală constând într-o transmisie directă din campusul Centrului de Cercetare Computerizată în Muzică și Acustică (CCRMA) al Universității Stanford localizat în Palo Alto, California, iar partea audio constând într-un recital instant susținut de o violonistă, un actor și un poet/ o poetă în studiourile Radio România. Fiecare performance IN THE HOUSE fructifică avantajul comunicării instante audio/video la distanțe mari (Palo Alto – București) și o plasează în contextul unui dialog poetic între disciplinele artistice.

“Deși situația pandemică a dat peste cap lumea tuturor, noi am ales să ne reinventăm și să găsim o oportunitate în orice neajuns. Știm că spectacolele înregistrate și difuzate online nu vor putea înlocui niciodată emoția dintr-o sală de teatru, însă nu putem să nu sesizam oportunitatea ca teatrul independent și arta create de tinerii artiști să ajungă dincolo de sala de spectacol la inimile cât mai multor spectatori. Va fi o ediție aniversară specială care să ne readucă împreună pe toți cei iubitori de frumos, în condiții depline de siguranță. Pentru că înțelegem importanța interacțiunii dintre public și artiști vom face acest lucru posibil nu doar în cazul celor 3 premiere care se vor juca în Teatrul Apropo ci și în cazul unora dintre spectacolele online, prin intermediul sesiunilor live pe care le vom susține pe platforma Zoom, imediat dupa terminarea spectacolelor” a declarat Radu Popescu – Directorul Festivalului Bucharest Fringe.

Programul complet, dar și bilete pentru Festival găsiți exclusiv pe https://eventbook.ro/festival/bfringe și pe site-ul Festivalului: https://bfringe.ro/

Prețul unui bilet pentru spectacolele online este de este 25 lei/spectacol până la 30 septembrie, inclusiv, respectiv 30 lei/spectacol după această dată. Pentru spectacolele care se vor desfășura offline la Teatrul Apropo și la Green Hours prețul este de 35 lei/spectacol până la 30 septembrie, inclusiv, respectiv 45 lei/spectacol după această dată.

Ofertă*:

Abonament/zi (L-V; pentru spectacolele din ziua respectivă; sesiunile live aferente): 40 lei/abonament (până la 30 septembrie, inclusiv); 50 lei/abonament (după 30 septembrie)

Abonament/zi (S-D; pentru spectacolele din ziua respectivă; sesiunile live aferente): 60 lei/abonament (până la 30 septembrie, inclusiv); 75 lei/abonament (după 30 septembrie)

Abonament full, pentru tot festivalul (26 spectacole online și 15 sesiuni de dezbatere live): 250 lei/abonament (până la 30 septembrie, inclusiv); 350 lei/abonament (după 30 septembrie)

*Oferta abonamentelor este valabilă pentru toate spectacolele difuzate online. Pentru cele 4 spectacole offline se vor achiziționa bilete separate.

Spectacolele invitate vor fi oferite publicului GRATUIT prin rezervarea unui bilet cu valoare zero pe platforma Eventbook.

Despre Festival

Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent s-a născut în 2010 din nevoia unor artiști tineri de a se face auziți într-o perioadă în care mișcarea independentă era ignorată și redusă la câteva spații devenite între timp legendare. De atunci s-a desfășurat neîntrerupt, în fiecare an.

Bucharest Fringe și-a creat un profil clar și îndrăzneț axat pe publicul tânăr promovând calitatea, originalitatea, spiritul liber și debutul artistic. În cele 9 ediții am adus în fața publicului bucureștean de peste 17.500 spectatori, 1.326 de artiști din țară și străinătate. Am parcurs împreună cu publicul și artiștii independenți din România 82 zile de festival. Ne-am bucurat împreună de 181 de spectacole de teatru și 250 de evenimente în 32 de teatre independente și spații neconvenționale. Am acordat 50 de premii în cadrul categoriei “Competiție” și am petrecut alături de public și artiști peste 320 de ore de teatru.

Mulțumim partenerilor noștri media: Radio România Cultural, Smart Radio, Radio Seven, Revista Avantaje, Revista Unica, Zile și Nopți, LiterNet.ro, IQool, Bookhub.ro, Din dragoste pentru teatru, IQads.

Partener de difuzare: Eventbook.

Partener comunicare: PRagmatIQ Communication.

Ediția de anul acesta este co-finațată de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) cu sprijinul Ministerului Culturii.

Ne vedem la #bfringe2020!

PROGRAM BUCHAREST FRINGE EDIȚIA A 10-A

9 – 18 OCTOMBRIE 2020

Vineri 9 octombrie

Ora 18:30 – Online pe Eventbook

In the house – Partea 1 – Spectacol Invitat

Durata: 1h

Preț: Gratuit*

Ora 19:30 – Offline în Teatrul Apropo – Bd. D. Pompeiu nr. 8, București

What is love baby don`t hurt me – Premieră

Durata: 50 min

Preț: 35 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 45 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 19:30 – Online pe Eventbook

What is love baby don`t hurt me – Premieră

Durata: 50 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct.)

Ora 20:30 – Online pe Eventbook

Scuze, Noi! – Spectacol în secțiunea Competiție

Durata: 50 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 21:30 – Online pe Zoom

Scuze, Noi! – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Sambata 10 octombrie

Ora 17:00 – Online pe Eventbook

In the house – Partea 2 – Spectacol Invitat

Durata: 1h

Preț: Gratuit

Ora 19:00 – Online pe Eventbook

Dincolo de salcâmi – Spectacol în secțiunea Competiție

Durata: 1h 20min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 20:30 – Online pe Zoom

Dincolo de salcâmi – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru*Ora 20:30 – Online pe Eventbook

Amalia respiră adânc – Spectacol în secțiunea Best of the Best

Durata: 1h 30min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 22:00 – Online pe Zoom

Amalia respiră adânc – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Duminică 11 octombrie

Ora 11:00 – Online pe Eventbook

Iepurele alb – Matineu

Durata: 1h

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 12:00 – Online pe Zoom

Iepurele alb – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artistii

Durata: 1h

Pret: Gratuit pentru cei care au achizitionat bilet/e la spectacolul de teatru**

Ora 17:00 – Online pe Eventbook

In the house – Partea 3 – Spectacol Invitat

Durata: 1h

Preț: Gratuit*

Ora 18:30 – Online pe Eventbook

Lucrător universal – Spectacol în secțiunea Competiție

Durata: 1h 50 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct

Ora 20:30 – Online pe Zoom

Lucrător universal – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Ora 20:30 – Online pe Eventbook

Dureri fantomă – Spectacol în secțiunea Best of the Best

Durata: 1h 10 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Luni 12 octombrie

Ora 19:00 – Offline la Green Hours – Calea Victoriei nr 120, București

Blocul în versuri – Spectacol în secțiunea Competiție

Durata: 1h

Preț: 35 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 45 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 19:00 – Online pe Eventbook

Blocul în versuri – Spectacol în secțiunea Competiție

Durata: 1h

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 20:00 – Online pe Eventbook

România 2050 – Spectacol în secțiunea Fără acasă

Durata: 2h

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 22:00 – Online pe Zoom

România 2050 – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Marți 13 octombrie

Ora 19:00 – Online pe Eventbook

Dispariții – Spectacol în secțiunea Competiție

Durata: 1h 50 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 21:00 – Online pe Zoom

Dispariții – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Ora 21:00 – Online pe Eventbook

Uitasem – Spectacol în secțiunea Competiție

Durata: 1h

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oc

Miercuri 14 octombrie

Ora 19:00 – Offline în Teatrul Apropo – Bd. D. Pompeiu nr 8, București

404 Love – Premieră

Durata: 1h 15 min

Preț: 35 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 45 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 19:00 – Online pe Eventbook

404 Love – Premieră

Durata: 1h 15 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 20:30 – Online pe Eventbook

Reflection – Spectacol în secțiunea Fără acasă

Durata: 50 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 21:30 – Online pe Zoom

Reflection – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Joi 15 octombrie

Ora 19:00 – Online pe Eventbook

Iluzii – Spectacol în secțiunea Fără acasă

Durata: 1h 30 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 20:30 – Online pe Zoom

Iluzii – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Ora 20:30 – Online pe Eventbook

Îmi place sushi – Spectacol în secțiunea Competiție

Durata: 1h 30 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 22:00 – Online pe Zoom

Îmi place sushi – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Vineri 16 octombrie

Ora 19:00 – Online pe Eventbook

Orfani – Spectacol în secțiunea Fără acasă

Durata: 1h 35 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 20:30 – Online pe Zoom

Orfani – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Ora 20:30 – Online pe Eventbook

Algoritm – Spectacol în secțiunea Competiție

Durata: 1h 15 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Sâmbătă 17 octombrie

Ora 18:00 – Online pe Eventbook

Flori, fete, filme sau băieți – Spectacol în sesiunea Best of the Best

Durata: 1h 20min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 19:30 – Offline în Teatrul Apropo – Bd. D. Pompeiu nr. 8, București

Dincolo de oglindă – Premieră

Durata: 1 h

Preț: 35 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 45 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 19:30 – Online pe Eventbook

Dincolo de oglindă – Premieră

Durata: 1h

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 20:30 – Online pe Eventbook

Totul e bine când se termină – Spectacol în secțiunea Competiție

Durata: 1h 15 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 21:45 – Online pe Zoom

Totul e bine când se termină – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Duminică 18 octombrie

Ora 11:00 – Online pe Eventbook

Micul Prinț – Matineu

Durata: 50 min

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 OctOra 12:00 – Online pe Zoom

Micul Prinț – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Ora 19:00 – Online pe Eventbook

The Sunshine Play – Spectacol în secțiunea Best of the Best

Durata: 1h

Preț: 25 Lei (early bird – până la 30 Sept, inclusiv); 30 Lei (preț întreg – după 1 Oct)

Ora 20:00 – Online pe Zoom

The Sunshine Play – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

Ora 20:00 – Online pe Eventbook

Noces de Joie/ Nunta Bucuriei – Spectacol Invitat

Durata: 1h

Preț: Gratuit*

Ora 21:00 – Online pe Zoom

Noces de Joie/ Nunta Bucuriei – Artists Talk – Sesiune live de dezbatere cu artiștii

Durata: 1h

Preț: Gratuit pentru cei care au achiziționat bilet/e la spectacolul de teatru**

*Spectacolele invitate vor fi oferite publicului gratuit prin rezervarea unui bilet cu valoare zero pe platforma Eventbook.

**Link-ul pentru întâlnirea cu artiștii pe Zoom (Artists Talk) va fi distribuit de către organizatori în ziua spectacolului tuturor celor care au achiziționat bilet/e la spectacolul respectiv.