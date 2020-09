Apel umanitar: La doar 11 ani, Nicolae Solovei, are nevoie disperata de ajutorul nostru. Haideti sa-i salvam viata!

Pentru prima dată am simțit că îl pierd. Ce am simțit e inexplicabil, incomparabil, și de nemăsurat. Nu e durere, nu e frică… e un sentiment pe care nimeni nu ar trebui să îl cunoască.

Asta povestește mama lui Nicolae Solovei, aflat acum pe patul unu spital din Turcia unde luptă pentru propria viață. Băiatul trece prin neplăcerile celei de-a doua ședințe de chimioterapie, în urma căreia a făcut o infecție în sânge și o erupție pe piele. Chinurile au un nume de care nimeni nu vrea să audă: cancer.

La 11 ani, Nicu încearcă să fie tare și să-și consoleze mama care se abține cu greu să nu plângă zi și noapte, văzându-și fiul în dureri.

Mămica, nu te teme, mereu voi fi cu tine, îi spune copilul celei care i-a dat viață și care ar face orice să-l vadă sănătos și fericit.

Pentru a-l ajuta să scape cu viață din ghearele cumplitei maladii, Asociația „Salvează o inimă” continuă campania de strângere de fonduri prin SMS. Un singur mesaj cu textul „Nicolae” trimis la numărul 8832 ne poate ajuta să strângem cei 56.000€ necesari operațiilor și tratamentelor de care depinde viața băiatului. Până acum am reușit să strângem puțin peste 39.000€. Încă puțin și vom reuși să achităm întregul pachet medical, prin care Nicu are o șansă în plus la viață.

Cazul său a impresionat-o și pe Andreea Bălan. Artista se alătură eforturilor noastre și îi îndeamnă pe toți să participe la salvarea acestui copil nevinovat.

Vă rog din suflet, haideți să îl ajutăm pe Nicolae! Are mare nevoie de noi, a scris artista, pe pagina sa de Facebook.

Împreună, putem să-l salvăm pe Nicolae. Orice donație și orice SMS cu textul „Nicolae” trimis la 8832 poate face diferența între viață și moarte!

TRIMITE SMS LA 8832 MESAJ NICOLAE

Donații se pot face:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați la detalii plată numele de familie -Solovei