Liberalul Sebastian Burduja: „Victoria lui Andrei Carabelea va schimba destinul municipiului Piatra Neamț!”

Victoria (de poveste) a tânărului liberal Andrei Carabelea la Primăria Piatra Neamț reprezintă, înainte de toate, o uriașă răspundere în fața pietrenilor. A celor care l-au votat. A celor care așteaptă de la Andrei Carabelea și echipa sa, o altfel de administrație locală. O administrație transparentă, modernă, aflată în slujba cetățeanului.

Un rol important în victoria lui Andrei Carabelea l-a jucat un alt tânăr liberal, Sebastian Burduja, liderul liberalilor din sectorul 1. O poveste despre prietenie, caramaderie și idealism, despre susținere reciprocă, care a pornit în urmă cu patru ani și care va continua mulți ani de acum înainte. Doi independenți, acum patru ani, astăzi în marea echipă a liberalilor, care și-au îndeplinit visele de a fi în slujba oamenilor, de a pune umărul la schimbarea în bine a României. Puțin câte puțin…

„In 2016, asa începea un vis: depunerea candidaturilor pentru doi independenți la Neamt — eu la deputați, Andrei Carabelea la Senat. Am numit visul “România pe bune”. Nu s-a împlinit atunci, deși am luat cele mai bune scoruri din toata țara si peste 11% dintre pietreni ne-au votat. S-a copt. Si aseară s-a împlinit in chipul cel mai frumos cu putința.

Andrei Carabelea este, de azi-noapte, primarul ales al municipiului Piatra Neamț. A învins in mod miraculos, iar pietrenii i-au dat o șansa imensa si o răspundere pe măsura. A spune ca le sunt recunoscator ar fi prea putin. Sunt mândru si încântat de viitorul locului in care am copilărit si pe care il iubesc cu toata ființa mea.