Tăriceanu: Firea greşeşte atunci când caută vinovaţi pentru înfrângerea de la Capitală!

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, afirmă că decizia Gabrielei Firea de a refuza o alianţă pentru alegeri a fost una greşită, care o lipseşte de al doilea mandat de primar al Capitalei. „Gabriela Firea greşeşte atunci când caută vinovaţi pentru înfrângerea de la Capitală altundeva decât în propriile decizii! Alianţa care putea să-i mai aducă un nou mandat de primar general a fost refuzată chiar de ea. Nu putem acum să acceptăm falsificarea adevărului doar pentru ca dna Firea să-şi poată găsi scuze pentru dezastrul pe care l-a provocat la Capitală”, spune Tăriceanu.

Tăriceanu aminteşte că ALDE a făcut astfel de alianţe cu PSD în unele judeţe, „alianţe care în cele mai multe situaţii s-au dovedit de succes”.

„În momentul în care s-a ajuns la alianţa pentru Bucureşti, dna Firea s-a împotrivit alianţei, iar preşedintele PSD, dl Ciolacu, a declarat că nu vrea să-i impună o alianţă pentru a nu fi considerat responsabil în cazul unui eşec! Nu am ajuns în acest impas pentru că noi la ALDE am fi condiţionat cu ceva această alianţă, locuri pe listă sau alte funcţii, ci pentru că lipsa de experienţă a dnei Firea a împins-o spre această soluţie. După cum am văzut în campanie a candidat atât de singură încât s-a ferit foarte tare şi de propriul partid”, susţine Tăriceanu.

El consideră că decizia Gabrielei Firea a fost greşită.