Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, pachet (uriaș) de redresare economică: 30 de miliarde de lei!

Ministrul Finanțelor Forin Cîțu a prezentat, astăzi, pachetul de redresare economică al Guvernului Orban, precizând că este vorba despre o sumă record de 30 miliarde lei, „cea mai mare sumă investit de un guvern în ultimii 10 ani”.

„În ceea ce priveste pachetul de sustinere a economiei – pentru ca au tot fost desicutii si am vazut in spatiul public informatii false ca ar fi un pachet mic si nu ar fi ajutat economia – astazi pachetul este de apropae 6% din PIB si am o informatie care este revizuita fata de ce am publicat eu in weekend, bani care au fost injectati in economie. In primele nouă luni de zilea suma este de 36 de miliarde de lei, deci nu 34,5 (cat a spus intr-o postare publicata ieri pe contul sau de Facebook). Mai multe sume au ramas in economie, au fost revizuite in sus, prin masurile fiscale. Suma la 30 septembrie este de 16,15 miliarde de lei, bani care au ramas la companii prin amanarea termenelor de plata. 250 milioane de lei bani care au ramas la companii in urma bonificațiilor la plata impozitului pe profit, 3,2 miliarde lei rambursari de TVA în plus față de anul trecut, 6,9 miliarde lei in plus sunt banii investiti in economie fata de aceeasi perioada a anului trecut. Suma investita de acest Guvern in primele noua luni de zile este de 30 de miliarde de lei. Este cea mai mai mare sumă investită în primele noua luni de zile in ultimii 10 ani de zile. Este mai mult decat s-a investit in 2016 tot anul sau in 2017 tot anul’, a afirmat Citu într-o declarație de presă susținută, astăzi, la sediul ministerului pe tema eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, ajutoarele de stat acordate în ultimele 11 luni, împrumutul SURE, dar și despre întâlnirea cu Federația Agrostar.

Potrivit ministrului, 9,8 miliarde de lei sunt cheltuieli legate de criza din Sănătate, respectiv 1% din PIB. „Vorbim de 3,3% din PIB aproape bani injectati in economie. Mai sunt 30 de miliarde de lei garantii ale acestui Guvern pentru imprumuturi pe care le iau companiile private, bani care ajung iarasi in economie. Deci pachetul este in acest moment de 6%, iar până la finalul anului estimez că va ajunge la 7%”, a mai spus ministrul Finantelor, mentionand ca acesta este unul dintre cele mai generoase pachete in economia Romaniei.