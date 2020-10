Testul localelor, trecut (cu brio) de Tomac și echipa sa: PMP, a treia forță politică după numărul de aleși locali!

Partidul Mişcarea Populară este a treia forţă politică după numărul de aleşi locali, a anunţat, duminică, preşedintele PMP, Eugen Tomac, scrie Agerpres. El a mai menționat că formațiunea își propune ca țintă pentru parlamentare un scor de peste 10 procente.

„Acum, când avem rezultatele finale, putem face bilanţul alegerilor. A fost o campanie foarte dificilă, desfăşurându-se în vremea pandemiei, iar faptul că alegerile s-au desfăşurat într-un singur tur a generat o polarizare fără precedent în rândul electoratului. Sunt aspecte care au influenţat enorm rezultatul final. Pe lângă toate acestea, în politica românească s-a instituit un nou fenomen periculos, fuga de dezbatere, ceea ce este grav. Cetăţenii trebuie să aibă şansa de a-i urmări pe candidaţi răspunzând întrebărilor de tot felul, chiar şi celor care îi pun în dificultate. Alegerile nu sunt asemenea unui curs facultativ, ci un examen care trebuie tratat cu seriozitate. Oamenii investesc încredere în cei care au obligaţia de a fi permanent la dispoziţia întregii comunităţi, iar proba orală în faţa cetăţenilor trebuie să redevină obligatorie”, a scris Tomac, duminică, pe Facebook.

El a adăugat că pentru PMP a fost un test important.

„Îi felicit pe toţi colegii care au reuşit să obţină mandate de primari, consilieri judeţeni şi consilieri municipali. De asemenea, îi felicit pe colegii care au obţinut mandate de consilieri în oraşe şi comune, mulţi dintre dumneavoastră veţi ajunge viceprimari! Faptul că după PNL şi PSD, PMP a avut cei mai mulţi candidaţi, intrând în competiţie în 2.436 de localităţi, a contat enorm la obţinerea procentului de 6+”, a apreciat Eugen Tomac.

Liderul PMP a mai menţionat că PMP este al treilea partid ca număr de aleşi locali.

„Avem, după PSD şi PNL, cei mai mulţi primari şi consilieri în întreaga ţară. Este meritul echipei noastre, acolo unde s-a muncit am reuşit să facem performanţă. În unele judeţe însă rezultatele ne obligă să schimbăm modul de lucru şi echipa din fruntea organizaţiilor pentru a corecta din mers ce nu a funcţionat şi pentru a reuşi la următorul scrutin un un scor de 10+. În plan local, vom face alianţe de dreapta pentru a scoate din stagnare administraţia publică locală şi pentru a da o nouă perspectivă României. Ţinta pentru parlamentare este 10+!”, a mai scris Tomac.

Partidul Mişcarea Populară va merge singur în alegerile parlamentare, a declarat tot duminică, după şedinţa Colegiului Naţional al PMP, liderul formaţiunii, Eugen Tomac, care a susţinut că alegerile vor fi organizate în acest an, cu toată criza de sănătate publică, deoarece „democraţia nu poate fi pusă între paranteze”.

„Vom pregăti partidul în săptămânile viitoare pentru bătălia din 6 decembrie. Convingerea noastră este că vom avea alegeri în acest an, chiar dacă traversăm o perioadă foarte grea, fiind în plină criză de sănătate publică, totuşi democraţia nu poate fi pusă între paranteze şi trebuie să ne pregătim cu seriozitate, responsabilitate, îndemnând cetăţenii să înţeleagă că prioritatea zilei este să avem grijă de noi şi de cei apropiaţi, dar în acelaşi timp viaţa merge mai departe şi trebuie să ne organizăm. (…) Pentru alegerile parlamentare, PMP va merge pe cont propriu şi sunt absolut convins că toate obiectivele pe care le-am stabilit în Colegiul naţional vor fi atinse”, a afirmat Tomac, potrivit Agerpres.

El a mai spus că PMP este mulţumit de rezultatele alegerilor locale.

„PMP şi-a consolidat poziţia de partid serios pe scena politică naţională. Scorul de peste 6 la sută este o conformare în acest sens. Avem 6 organizaţii care au obţinut rezultate de peste 10%. Mulţumim preşedintelui Băsescu pentru că a candidat la primăria Municipiul Bucureşti. Acolo unde a existat o eroare de tactică extrem de gravă atunci când PMP nu a fost inclus în alianţa înţeleasă între cele două partide PNL şi USR, sper să înveţe din acest exerciţiu ceilalţi competitori. PMP rămâne un partid de dreapta, pentru noi este esenţial că am confirmat că am avut în această competiţie la alegerile locale peste 2.436 de localităţi în care am intrat cu candidaţi. După PSD şi PNL, am fost al treilea partid ca număr de candidaţi, lucru care se confirmă şi în rezultate. Suntem partidul care, după PSD şi PNL, are cei mai mulţi aleşi locali, lucru care ne onorează. Suntem prezenţi în 23 de consilii judeţene şi cu 5 consilieri în Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Acest rezultat este un semnal cât se poate de clar”, a mai spus Eugen Tomac.

El a anunţat şi că 12 lideri de organizaţii judeţene, care au obţinut rezultate slabe la alegerile locale, au fost demişi.

„Am luat decizia de a elibera din funcţia de preşedinţi de organizaţii 12 colegi. Vom face noi numiri în 12 organizaţii ale PMP în întreaga ţară. Sunt 12 judeţe unde preşedinţii nu au confirmat, au obţinut rezultate slabe şi prin urmare vom analiza cu foarte multă luciditate fiecare caz în parte şi vom lua măsurile necesare astfel încât scopul pe care ni l-am propus să poată fi confirmat prin echipele desemnate”, a adăugat Tomac.

Colegiul Naţional al PMP a aprobat, duminică, semnarea unui protocol de colaborare cu PNL pentru crearea de majorităţi de dreapta în Consiliile judeţene şi locale, a mai anunţat liderul Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac.

„Rezultatul obţinut ne permite să le propunem colegilor din PNL un protocol de colaborare prin care să creăm împreună, acolo unde există posibilitatea, majorităţi de dreapta între partidele noastre. De altfel, am şi obţinut votul colegilor pentru un protocol de colaborare. Pentru noi este foarte important să fructificăm voturile şi încrederea pe care românii ni le-au acordat, astfel încât România să aibă administraţii locale eficiente care pun în centrul atenţiei interesul cetăţeanului, interesul localităţii. Este un document pe care l-am prezentat premierului Orban, ne-am exprimat disponibilitatea de a forma majorităţi peste tot, în întreaga ţară, în Consilii judeţene, consilii de municipii, oraşe şi comune, urmează ca şi dumnealui să prezinte în forurile de conducere ale PNL, să vedem dacă agreează exact această formulă propusă şi apoi să-l semnăm”, a afirmat Tomac după şedinţa conducerii PMP, potrivit Agerpres.

El a spus că PMP este interesat de o colaborare strict cu PNL, dar lucrurile rămân deschise şi cu USR.

„Noi am susţinut această iniţiativă „Fără penali în funcţii publice”, din acest punct de vedere nu există nicio problemă. Pentru noi este important să devenim o coaliţie credibilă şi matură care îşi pune voturile în slujba comunităţii. De aceasta am mers către PNL, pentru că PNL a reuşit să obţină foarte multe primării, consilii judeţene şi acolo unde putem să creăm împreună aceste majorităţi, să o facem. Pe noi ne interesează această colaborare strict cu PNL. Acolo unde va exista şi USR, bineînţeles că lucrurile rămân deschise”, a adăugat Tomac.

Întrebat dacă în Bucureşti, PMP negociază să obţină un post de viceprimar pentru Mihail Neamţu, Tomac a spus: „Vom oferi toate detaliile legate de negocieri după ce vom semna acest protocol. Nu pot nici să infirm, nici să confirm, pentru că deocamdată nu am semnat acest protocol”.