Scandal de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Protestatari fără măşti, scandal cu jandarmii la Iaşi…

Sute de persoane au protestat, miercuri dimineaţă, în zona Catedralei Mitropolitane din Iaşi, faţă de restricţiile impuse de autorităţi la manifestările religioase organizate de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, informează Romaniatv.net.

Oamenii au început să cânte cântece religioase.

Nu toţi credincioşii au reuşit să intre în curtea Mitropoliei. Unii dintre protestatari s-au manifestat agresiv faţă de jurnaliştii prezenţi în zonă, dar şi faţă de alţi credincioşi.

„Am avut aseara discuţii cu jandarmii. Astăzi, asa cum am promis şi cum trebui, toţi românii se vor închina la moaşte”, a spus unul dintre protestatari.

La Iaşi se află şi Luis Lazarus.

„Mi-au spus locuitorii din Iaşi că nu li se pare corect ca ceilalţi să nu fie lăsaţi să se închine la raclă. Dreptul la religie şi credinta apartine tuturor. Toti cei care vor sa se închine la racla ar trebui să poata să faca acest lucru. Punctul de vedere al Patriarhiei este opus punctului de vedere al Guvernului. As vrea ca Guvernul sa nu se mai bage in credinta. Or fi ale lor alte lucruri de ordin administrativ, dar credinta nu. Am intrat. Pur si simplu s-au deschis toate porţile şi am fost lăsati sa intrăm”, a spus Luis Lazarus.

Jandarmii îi fotografiază pe credincioşii fără măşti.

Jandarmii și polițiștii au împânzit zona Mitropoliei IAȘI. Mai mulți protestatri din țară au anunțat că ajung acolo. Doar 500 de credincioși pot participa la slujba ținută pentru Sfânta Parascheva. Racla cu sfintele moaște a fost scoasă afară.

Credincioşii striga ca vor la racla sfintei. Oamenii spun rugaciuni, i-au apostrofat pe jandarmi pentru că nu sunt lăsaţi sa ajunga la racla, aşa cum o făceau in fiecare an.

Cei prezenţi au strigat printre altele „O să daţi socoteală cu toţii”, „Duceţi-vă la diavol” şi „Jos dictatura”.

A fost scandal monstru noaptea trecută între jandarmi și credincioși la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Credincioșii le cereau jandarmilor să-i lase să intre în zona delimitată.

„Să ne spuneți legea pe care o încălcăm”, se aude pe înregistrare. „Trebuie să apărați poporul”, mai spun credincioșii.

„Da, suntem urmariti de zici ca suntem pericolul public numarul 1. Aseara l-am prins pe un securist cum se tot plimba si ne poza si filma! I-am zis ca daca il mai prind o data, va primi ce merita! V-am spus ca este Statul bolsevico-fascist! Gestapoul pe urmele patriotilor ! Acum intelegeti de ce poporul trebuie sa se trezească? Acum intelegeti ca nu vor sa ne recuperam tara? Suntem condusi de fasciști! Asta este adevarul!”, a spus Diana Iovanovici Șoșoacă, o credincioasă aflată la Iași.