Premierul Orban: România, singura țară din UE care, în primul semestru din 2020, a crescut investițiile!

Ludovic Orban a declarat că România este singura ţară din UE care în primul semestru din 2020 a crescut investiţiile raportat la perioada echivalentă a lui 2019.

„Romania este singura tara din UE in care in primul semestru din 2020 au crescut investitiile, raportat la perioada echivalentă a anului 2019. De asemenea, nivelul investiţiilor publice, deşi suntem în criza economică generată de criza sanitară, este cel mai mare din ultimii 10 ani. Noi încă de la instalare am spus că vrem să schimbăm paradigma, filosofia de guvernare, să nu susţinem o creştere economică printr-o creştere artificială a cererii, a consumului, prin pârghii guvernamentale.

Vrem să susţinem dezvoltarea economică prin investiţii, prin creşterea competitivităţii, prin inovare, prin crearea unui climat favorabil investiţiilor private, prin creşterea dinamismului individual la nivelul societăţii care să permită o creştere economică solidă, sustenabilă şi care să nu afecteze echilibrele macro-economice”, a spus Ludovic Orban la, Videoconferinţa News.ro, RoInvest.

Premierul a precizat că au fost relocat fonduri europene importante pentru a sprijini diferite programe de granturi.

„În ceea ce priveşte fondurile europene, am folosit pârghii de realocări de fonduri, ca urmării a creşterii flexibilităţii care a fost stabilită de Comisia Europeană. Am relocat fonduri importante pentru a sprijini diferite programe de granturi. Am folosit pârghia supracontractării pentru a creşte suma alocată granturilor pentru investiţii”, a mai precizat Orban.

Guvernul a anunţat un plan de relansare a economiei, luând în calcul şi crearea unui fond de investiţii deţinut în primă fază de statul român, dar şi în susţinerea investiţiilor greenfield.