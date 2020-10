„Ciprian Porumbescu, povestea unei Balade”, la Casa Artelor „Dinu Lipatti”

Casa Artelor „Dinu Lipatti” continuă seria de Premiere Online și de promovare a valorilor culturale românești și vă invită sâmbătă, 17 octombrie 2020, la orele 17:00, la Evenimentul „Ciprian Porumbescu, povestea unei Balade” Ediție Online, prilejuit de celebrarea a 167 de ani de la nașterea marelui muzician.

Compozitorul, violonistul, teologul și marele patriot Ciprian Porumbescu a văzut lumina zilei la 14 octombrie 1853, la Şipotele Sucevei, în Bucovina, fiind un talent muzical de excepţie și un pionier în arta componisticii. Inițiator al genului operetei în istoria muzicii românești prin lucrarea „Crai nou”, creator al tipologiei de concert românesc prin „Balada pentru vioară și orchestră”, Ciprian Porumbescu a realizat o sinteză importantă între principiile artei muzicale din vestul Europei și cele românești, profilând un nou tip de concert coral concretizat prin ciclurile de piese corale cu un caracter profund patriotic.

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, de la orele 17:00 vă invităm să urmăriți Transmisiunea în Premieră pe pagina noastră de Facebook a Recitalului Extraordinar de muzică clasică românească susținut de violonistul Alexandru Tomescu, care interpretează la celebra Vioara Stradivarius Elder-Voicu, și de pianista Sînziana Mircea, intitulat „Ciprian Porumbescu, povestea unei balade”. Evenimentul a avut loc în anul 2018 în Salonul de Muzică al Casei Artelor „Dinu Lipatti”, iar în programul celor doi artiști au fost incluse „Balada” lui Ciprian Porumbescu, lucrări de George Enescu, Dinu Lipatti și Vasile Filip.

Violonistul Alexandru Tomescu a câștigat dreptul de a cânta, până în 2023, pe Vioara Stradivarius Elder-Voicu, obiect de Patrimoniu Național, categoria Tezaur, în urma concursului organizat în luna noiembrie a anului 2018 de Ministerul Culturii și Identității Naționale și Filarmonica „George Enescu”. Fiu al unei familii de muzicieni, obţine burse de studii în SUA şi Elveţia. Dintre numeroasele competiţii naţionale şi internaţionale câştigate trebuie menţionate Concursul Paganini (Genova, 1995), Concursul Marguerite Long – Jacques Thibaud (Paris, 1999) şi Concursul George Enescu (1999). A concertat sub bagheta unor dirijori importanţi, între care Kurt Masur şi Valery Gergiev, alături de pianişti precum Valentina Lisitsa şi Eduard Kunz, în săli celebre ca Berliner Philharmoniker, Carnegie Hall, Concertgebouw, Théâtre des Champs-Élysées. A înregistrat pentru posturi de radio şi televiziune româneşti, dar şi din Anglia, Franţa, Elveţia, Germania, Olanda, Polonia, SUA, şi a realizat numeroase imprimări pe CD. Sub genericul Turneul Stradivarius, violonistul a concertat în zeci de localităţi din ţară, cu programe care au cuprins câteva integrale-eveniment pentru viaţa muzicală românească, inclusiv la Casa Artelor „Dinu Lipatti” în anii 2018 și 2019.

Pianista Sînziana Mircea a debutat pe scena Ateneului Român la numai șapte ani. Au urmat numeroase concerte în Europa, Asia și în Statele Unite. Un eveniment important în cariera sa a fost recitalul de debut de la Carnegie Hall, în anul 2016. In același an, discul sau de debut s-a clasat pe locul al treilea in cadrul concursului „Discul de muzica clasica al anului” organizat de Radio Romania Muzical. Tot în 2016 a câștigat și premiul Academiei Internaționale de Pian de la Miami, iar în prezent este ambasador Young Steinway Artist. Sînziana a concertat în mai multe spații prestigioase, printre care Tokyo Metropolitan Theatre din Japonia, St Martin-in-the-Fields din Londra, Sala de Concerte Harbin, China si Sala Radio din București.

Conceptul Evenimentului „Ciprian Porumbescu, povestea unei Balade” Ediție Online, aparține pianistei și regizoarei Alice Barb, Director fondator al Casei Artelor „Dinu Lipatti”.

Vă așteptăm cu drag pe pagina de Facebook a Casei Artelor „Dinu Lipatti”, Centrul Cultural al tuturor Artelor, care promovează Excelența în Cultura clasică națională și internațională!