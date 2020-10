Raiffeisen Bank anunță Festivalul SoNoRo, ediția 2020

Raiffeisen Bank are placerea sa va invite si in acest an la Festivalul SoNoRo, o editie numita „Pasarea Maiastra”, pornita de la ideea de reinventare, esentiala in acest an, 2020. Editia a 15-a a festivalului SoNoRo celebreaza doua genii ale umanitatii: Constantin Brancusi si Ludwig van Beethoven.

Festivalul SoNoRo invita spectatorii sa se bucure de concerte, atat in spatii dedicate, dar mai ales in mediul online. Evenimentul din acest an va incepe la Brasov, in perioada 31 octombrie – 2 noiembrie si include un concert extraordinar la Castelul Cantacuzino din Busteni, pe 1 noiembrie. Festivalul va continua apoi la Sibiu pe 3 și 4 noiembrie 2020.

Concertele din prima parte a festivalului vor fi transmise online pe www.sonoro.ro, dar si pe platforma www.art.raiffeisen.ro;

La Bucuresti va avea loc pe 5 noiembrie, concertul „Á Beethoven” (Lui Beethoven), dedicat marelui compozitor Ludwig van Beethoven, sustinut la resedinta Ambasadorului Republicii Federale Germania, transmis de asemenea online.

A doua parte a festivalului va avea loc la Bucuresti in prima parte a lunii decembrie, intre 2 – 9 decembrie 2020. Pentru mai multe detalii și programul complet consultati site-ul festivalului www.sonoro.ro.

Platforma online Raiffeisen Art Proiect-Stagiunea Virtuală a fost lansată la începutul lunii iunie 2020, cu intenția de a crea un hub cultural online, unde legătura dintre artiști și public să poată continua, în pofida distanțării sociale și a restricțiilor impuse de pandemie. 33 de proiecte culturale au fost lansate pe platforma Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuală (https://art.raiffeisen.ro/) până în prezent, în cele patru secțiuni – Teatru, Muzică, Explorator și Conversații, care au acumulat peste 80.000 de vizualizări, spectatorii virtuali provenind din România și din alte 10 țări din întreaga lume, printre care SUA, Germania, Olanda, Danemarca, Finlanda, Austria și Franța.

Raiffeisen Bank se implica de peste 20 de ani în sprijinirea artei și culturii românești, considerând că trebuie să-și aducă aportul la dezvoltarea României și în acest fel. Raiffeisen Art Proiect a fost primul program de mecenat din România și a sprijinit proiecte artistice din diferite zone de expresie, menite să deschidă cât mai multe căi de dialog între public și artiști. De-a lungul anilor, Raiffeisen Bank a ales să fie partener de tradiție al unor importante manifestări culturale românești: Festivalul Internațional George Enescu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, Festivalul Internațional de Teatru Independent Undercloud, Jazz in the Park, Gala Premiilor Uniter, proiecte teatrale și turnee cu Teatrul Act și Asociația Goong. Raiffeisen Bank susține, de asemenea, proiecte care promovează patrimoniul cultural al României, printre care Via Transilvanica și Cronicarii Digitali.