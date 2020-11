Lăcrămioara Perijoc, o fată de milioane!

Lăcrămioara Perijoc, cea mai bună pugilistă din România, și-a fixat țintele pentru 2021: merge să cucerească medalia olimpică la Tokyo și nu oricum, ci schimbând categoria, de la 57 la 51 kg! Iar la întoarcerea din Japonia, în semn de recunoștință, își va face un tatuaj cu chipul antrenoarei ei.

Dacă pentru majoritatea sportivilor, 2020 a fost un an dificil, nu același lucru îl poate spune Lăcrămioara Perijoc, cea mai bună pugilistă de la noi. Sportiva a valorificat la maxim lunile în care a stat acasă!

„Am citit, am gătit, m-am antrenat, m-am educat, am evoluat. Dacă ai un obiectiv bine stabilit nu poți să te abați de la drum, indiferent de obstacolele pe care le întâlnești” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 kg.

În perioada pandemiei, fata nu s-a abătut o secundă de la programul de antrenament și a făcut o schimbare majoră de categorie. A slăbit 6 kilograme!

„Pentru Olimpiadă voi boxa la 51 de kg, va fi o trecere mai complicată, dar nu îmi fac probleme, mi-am propus asta și sunt sigură că o să reușesc. Am făcut sacrificii enorme. Dar cred că dacă știi ce îți dorești și iubești ceea ce faci, merită să faci orice sacrificiu. În perioada pandemiei, când toată lumea se îngrășa, eu slăbeam” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 kg.

E pasionată de cărți

Lăcrămioara este o fată extrem de inteligentă! Citește enorm și participă la multe programe de dezvoltare personală!

“Primul autor de care m-am îndrăgostit a fost John Maxwell, îl ador, îi ador toate conferințele, tot ce vorbește, tot ce scrie, am citit foarte multe cărți despre el. Am o cutie imensă, plus multe alte cărți prin toată camera mea. M-am înscris și la câteva programe de dezvoltare personală” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 kg.

Campioana europeană are și o teorie după care se ghidează!

”Cred că un sportiv ca să fie complet nu are nevoie doar să se pregătească foarte bine, să se alimenteze și să doarmă, trebuie să se dezvolte și pe celelalte părți. Sportul trece, durează câțiva ani, faci performanță, dar după trebuie să rămâi un om adevărat în societate” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 kg.

Vrea să-și tatueze chipul antrenoarei

Până să își descopere vocația pentru box, Lăcrămioara a avut un drum lung de parcurs și foarte anevoios.

A jucat fotbal, handbal și-a dorit să învețe o meserie, apoi să se facă asistentă medicală. Până în 2008, când se uita la Olimpiada de la Beijing și i-a văzut pe sportivii români cărora le cânta imnul!

”Asta mi-am dorit! În 2012, când boxul feminin a devenit sport olimpic și am văzut-o pe antrenoarea mea actuală acolo, am zis, poate ea, pot și eu!” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 kg.

Cei care au avut grijă de ea și care au luat-o o perioadă la ei acasă sunt antrenorii de la lot, Adrian și Mihaela Lăcătuș, cărora Lăcrămioara le poartă un respect deosebit!

”Pentru mine sunt ca și părinții mei, dacă ei nu mi-ar fi dat încrederea că într-o zi voi reuși, probabil nu aș mai fi fost aici. Au fost momente foarte multe când am vrut să renunț și eșecuri peste eșecuri și dezamăgiri, dar ei au fost lângă mine și nu m-au lăsat” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 kg.

Pasionată de tatuaje, pugilista știe care va fi următorul!

”Îmi tatuez portretul doamnei antrenoare pe piept” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 kg.

În 2019 a devenit campioană europeană

Lăcrămioara Perijoc este speranța boxului feminin la o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Până atunci, sportiva mai are de trecut un turneu de calificare, pe cel de la Londra din 2021.

Pugilista în vârstă de 26 de ani practică boxul din 2011 și până în prezent a ieșit de nouă ori campioană națională (ultima data, la competiția disputată ieri) și opt ori a câștigat Cupa României.

Sportiva are în palmares o serie de medalii de aur și de argint obținute la concursurile internaționale la categoriile 57 și 60 kg. Cea mai importantă medalie din palmares a câștigat-o anul trecut, la Madrid, când a reușit să devină campioană europeană la 54 kg.

Sportiva își amintește și cum a cheltuit primii bani pe care i-a câștigat din box.

“Au fost 500 de lei. Am făcut cumpărături și i-am trimis acasă la ai mei, urmau sărbătorile de iarnă, după care prima mea indemnizație de la club, la începutul anului 2014, i-am trimis bani mamei mele ca să plece afară la muncă” – Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național feminin de box, campioană europeană în 2019 la categoria 54 kg.