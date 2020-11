Victorie mare pentru „tricolori” contra Muntenegrului!

Naționala masculină de handbal a obținut un succes important în preliminariile Campionatului European din 2022.

Elevii lui Rareș Fortuneanu s-au impus la 9 goluri diferență, scor 36-27, în fața selecționatei din Muntenegru, principala contracandidată la calificarea la turneul final din Ungaria și Slovacia.

”Sunt bucuros că am reușit să câștigăm la o diferență mare. Consider că șansele de a ajunge la Euro sunt 50-50 în lupta noastră direct cu Muntenegru. Dacă am fi pierdut acasă, ajungeam cu 20 la sută șanse noi, ei 80 la sută, pentru că ultimul meci îl avem în deplasare, în Muntenegru. Gândul meu este acum la meciurile cu Kosovo, un adversar accesibil la prima vedere, dar pe teren propriu nu este deloc ușor. M-am uitat la meciul lor cu Muntenegru, s-a făcut diferența în ultimele 15 minute, în rest a fost totul echilibrat. Nu mai există partide ușoare și adversari facili” – Rareș Fortuneanu, selecționer naționala de handbal a României.

Iancu, portarul golgheter

MVP-ul meciului disputat la Baia Mare a fost Ionuț Iancu, handbalistul de la Constanța reușind să închidă poarta, dar să și marcheze de două ori!

”A fost un meci greu, ei au început foarte bine partida, dar am echilibrat balanța. Ne-am dorit foarte mult să aducem victoria. Ne-am antrenat foarte bine în toată această perioadă și sunt mândru de băieți. N-am mai înscris în nici un meci atâtea goluri! ” – Ionuț Iancu, portar naționala de handbal a României.

” Este bine să ai un portar golgheter, ei au riscat puțin în timpul partidei cu tactica de 7 contra 6. Ionuț Iancu a făcut un meci mare și aici, și în Suedia, dar cel mai important este ca el să apere, aceasta este menirea lui” – Rareș Fortuneanu, selecționer naționala de handbal a României.

Pentru naționala României au marcat: Bujor, 8 goluri, Ghiță, Negru, Căbuț – câte 6 goluri, Sadoveac, 3 goluri, Iancu, 2 goluri, Fenici, Dumitru, Thalmaier, Buzle, Dedu – câte 1 gol.

În celălalt meci al grupei, Suedia ( liderul ierarhiei) s-a impus fără emoții, 30-16, în deplasarea din Kosovo.

Astfel, după primele două jocuri din preliminarii, „tricolorii” ocupă poziția secundă, cu 2 puncte ( golaveraj 66-60)

FOTO: Paul Ursachi