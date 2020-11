Soț și soție acasă, adversari în curse!

Raluca Pop, cel mai vechi copilot femeie de off road din România, și-a cunoscut „jumătatea” la o competiție, iar ca să aibă o casnicie frumoasă, ea și soțul ei nu fac pereche în concursuri.

”Să fii pasionat de off-road, îți trebuie o doză de nebunie și foarte multă adrenalină”! O spune Raluca Pop, unul dintre cei mai vechi copiloți femeie din acest sport, care a început să meargă la etape în urmă cu 8 ani.

”M-am apucat din nimereală și a fost foarte fain pentru că în 2012 eram singurul echipaj feminin” – Raluca Pop, copilot în cursele de off road.

La una dintre competiții și-a cunoscut și soțul, pe Marius, unul dintre cei mai buni copiloți la clasa ”xtreme”.

”Soțul meu e mult mai priceput ca mine. S-a apucat cu 2, 3 ani înainte, dar cu succes. Are câteva titluri naționale și am mai învățat și de la el”- Raluca Pop – copilot în cursele de off road.

Cei doi fac pereche doar acasă, iar în competiții sunt adversari!

“Nu am făcut și nu voi face echipă cu soțul meu! Dacă vrem să ne păstrăm căsnicia bună, nu trebuie să fim chiar și în aceeași mașină. Ăla e momentul de respire. În general suntem împreună mai mereu și acolo fiecare e cu treaba lui și fiecare cu pilotul lui” – Raluca Pop, copilot în cursele de off road.

”Prietenii spun că nu suntem sănătoși la cap”

După atâția ani de etape prin cele mai ciudate locuri din pădurile autohtone, prietenii celor doi încă se minunează de pasiunea care i-a adus împreună.

”Ei spun că nu suntem sănătoși la cap, de cele mai multe ori asta e reacția… Nu sunteți sănătoși la cap, cum să mergi în pădure așa?!Dar, dacă nu ai mai fost, și te urci într-o mașină și vezi că ajungi în niște locuri, în care, în mod normal nu ai cum să ajungi, crede-mă, e ceva ce îți tot dorești să se repete și de aia nu renunți” – Raluca Pop, copilot în cursele de off road.

Deși au trecut 12 ani de când practică acest sport, Raluca își amintește prima cursă ca și cum ar fi fost ieri.

În atâția ani de competiții, nu aveau cum să lipsească și momentele mai puțin plăcute.

“Peripeții au fost multe, mai ales noi fiind fete… Când am dejantat prima oară, mi-am pus roata singură, am pus-o invers, nu știam de ce nu urcă mașina” – Raluca Pop, copilot în cursele de off road.

Are un titlul național de copilot

De când s-a apucat de acest sport, Raluca are în palmares câteva etape de off road câștigate, plus un titlul național de copilot pe care l-a obținut la un trial în urmă cu 4 ani.

Sportiva spune că atunci când s-a apucat de acest sport nu știa absolut nimic. „Când eram mică, eram înnebunită să stau cu tata în atelier, să văd tot ce se întâmplă cu o mașină. Până să mă apuc de off- road, nu eram nevoită să fac nimic, dacă pățeam ceva la mașină, sunam și se rezolva problema. Între timp, am învățat multe, inclusiv cum să schimb o roată” – Raluca Pop, copilot în cursele de off road.

Cel care este alături de ea și o susține în tot ceea ce face este Marius, soțul său, unul dintre cei mai buni copiloți de off- road la clasa ”xtreme” din România. El face pereche în competiții cu Teo Vișoiu. Cei doi au la activ mai multe titluri de campioni naționali.