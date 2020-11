TimpulSaCitim – sute de cititori au adus lectura in prim plan pe retelele de socializare

În ultimele doua saptamani, retelele de socializare au fost invadate de sute de clipuri cu oameni care au citit sub hashtag-ul #timpulsacitim. Numeroasele reactii de simpatie pentru campania Asociatiei Curtea Veche au facut ca peste un milion de oameni din toata tara sa afle astfel de beneficiile pe care cititul le poate avea asupra sanatatii psihice si emotionale. In plus, Asociatia Curtea Veche si-a luat angajamentul de a dona copiilor din medii defavorizate atatea carti cati cititori s-au filmat citind in cadrul campaniei intre 1 si 14 noiembrie.

“Am constatat cu mare bucurie si multa speranta implicarea a peste 350 de ambasadori ai lecturii in proiectul Ascociatiei Curtea Veche #TimpulSaCitim. Le multumim tuturor: personalitati, copii curajosi, tineri entuziasti, parinti convinsi, scriitori atenti, iubitori de carte de toate varstele care au citit pret de cateva minute si apoi au postat momentul pe internet. Prin timpul lor dedicat lecturii, au asigurat o carte donata de noi unui copil. Numarul cititorilor transformat in carti a fost si dublat de Asociatie, asadar donam in total 700 de carti. Vom reveni periodic cu aceasta campanie pentru a incuraja impreuna cititul si a oferi carti celor care nu au o librarie in localitate. #TimpulSaCitim nu se va opri aici pentru ca mereu este #TimpulSaCitim”, declara Iren Arsene Mate, presedinte si fondator al Asociatiei Curtea Veche.

Conform psihologilor, lectura e cel mai bun si la indemana remediu pentru a face fata perioadelor dificile, precum cea pe care o traversam. Studiile confirma acest lucru: 1 din 5 persoane care citesc se simte mai putin singura. Cititul de placere scade cu 28% riscul de depresie, iar 30 de minute de lectura pe zi cresc media de viata cu 2 ani. 20 de minute de lectura pe saptamana te fac sa te simti cu 20% mai multumit de viata ta , in vreme ce doar 6 minute de lectura reduc stresul cu 68%. In plus, cititul cartilor tiparite inainte de culcare te ajuta sa adormi: cititorii au cu 43% mai multe sanse sa scape de insomnii. Cititul este recomandat pentru a creste toleranta la schimbare si a trece mai usor peste perioade de izolare. Pe site-ul timpulsacitim.ro puteti gasi resurse cu statistici despre beneficiile lecturii.

Campania #TimpulSaCitim, pornita anul trecut de Asociatia Curtea Veche alaturi de Curtea Veche Publishing si Leo Burnett Bucharest, si-a propus ca in fiecare an sa demonstreze prin puterea exemplului personal ca, oricat de ocupati am fi, ne putem gasi momente pe care sa le dedicam lecturii. Intrebati de ce nu citesc, romanii invoca cel mai des lipsa timpului.

Zecile de mii de reactii, comentarii si distribuiri demonstreaza nevoia lecturii in vietile noastre. Printre persoanele influente care s-au alaturat in aceasta toamna indemnului la lectura #timpulsacitim se numara Alteta Sa Regala Principele Radu, Diana Bulimar, Marius Chivu, Nicolai Tand, Razvan Exarhu, Laura Cosoi, Cornel Ilie, Sore Mihalache, Paul Ipate, Mihaela Bilic, Radu F. si Ramona Constantinescu, Cristina Stanciulescu, Alec Balasescu, Alina Dumitrascu, Lucian Negoita, Raluca Anton, Alina Vilcu, Carmen Firan, Marius Constantinescu si multi altii, ale caror mesaje video le puteti gasi pe site-ul campaniei, timpulsacitim.ro.