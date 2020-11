40 de ani de la victoria României împotriva Franței. Revedere emoționantă a foștilor ”stejari”!

Federația Română de Rugby i-a sărbătorit pe eroii care au învins categoric naționala „Cocoșului galic”, 15-0, la 23 noiembrie 1980.

În urmă cu 40 de ani , ”stejarii” se luptau de la egal la egal cu granzii rugbyului mondial și, mai mult decât atât, dădeau de pământ cu ei. Naționala Franței a avut parte de o amintire deloc plăcută pe Giulești, acolo unde a suferit una dintre cele mai severe infrangeri. România a învins, 15-0, punctele victoriei istorice fiind înscrise de Pompilie Borș (eseu) și Ion Constantin (o transformare și trei penalități).

În 2020, pentru a-I omagia pe cei care au scris istorie pentru sportul cu balonul oval de la noi, Federația Română de Rugby a organizat o întâlnire a echipei de atunci, iar președintele Alin Petrache i-a premiat cu câte o plachetă pe performerii naționalei.

” Cred că a fost una dintre cele mai emoționante zile pe care am putut-o trăi, mai ales că am avut în față exemplele care mi-au călăuzit cariera. Sunt oameni cărora astăzi am putut să le aducem ca federație, în calitate de președinte, un mic omagiu în aceste vremuri teribile, ale pandemiei. Prin acest omagiu le mulțumim pentru victoria pe care ne-au făcut-o cadou în urmă cu 40 de ani. M-am uitat de foarte multe ori la toate meciurile pe care le-au jucat aceste echipe de aur ale României pentru că acești sportivi, aceste legende, sunt cei care ne-au călăuzit pașii în sportul pe care l-am îmbrășisat. Pentru noi, ei sunt istoria adevărată, ei sunt cei care ne-au adus de fiecare dată în discuție în lumea bună a rugbyului mondial. Acel meci cu Franța, câștigat la zero, poate fi un exemplu de dârzenie, de dăruire, de curaj, de bărbăție și de bucurie a națiunii românești, pentru că clipa în care bați una dintre cele mai bune echipe ale lumii este unică. Aș fi vrut să pot face această festivitate care a durat câteva minute pe stadionul din spatele nostru (nr. Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf), aceste cinci minute să le fi petrecut impreuna pe acest gazon pe care au jucat și așa cum spun ei, s-au jertfit. Mă doare sufletul că am fost în imposibilitatea de a le oferi acest lucru, poate pe viitor lumea, cei care guvernează își vor îndrepta privirea și spre lumea rugbyului, spor care a adus de fiecare dată bucurii enorm” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

”Toți aveam lacrimi în ochi, nu ne venea să credem”

Marcatorul eseului contra Franței, Pompilie Borș, acum vicepreședinte al FRR, își amintește cu emoție toate fazele meciului jucat pe stadionul Giulești.

”Dorința noastră a fost să batem Franța pentru că la vremea respectivă era cea mai bună din Europa. Ei au venit cu gândul să câștige meciul, dar munca și voința noastră au fost imense, am zis că trebuie să facem ceva frumos și pentru noi și pentru publicul care era pe Giulești, era stadionul arhiplin. Țin minte că președintele Federației Franceze de atunci la conferința de presă a spus că într-adevăr echipa Franței a fost înfrântă, dar niciodată într-un asemenea mod cum am făcut-o noi atunci. A fost o muncă de echipă, eram uniți, după meci stăteam toți cu lacrimi în ochi și nu ne vedea să credem că am bătut Franța. În acel moment, la cald, nu am realizat ce înseamnă acea victorie, după care au început să ni se deschidă uși, am fost invitați la masa bogaților, au început să ne caute echipele britanice, apoi a urmat turneul din Noua Zeelandă. Prin munca pe care am depus-o am făcut ca România să fie văzută bine în Europa” – Pompilie Borș, marcatorul eseului în meciul cu Franța, din 1980.

Mircea Paraschiv, căpitanul de atunci al ”stejarilor”, a povestit cum a trăit victoria istorică împotriva Franței.

”Ziua meciului a fost o zi frumoasă, cu soare, extraordinară, ne-am antrenat la Snagov, într-o atmosferă foarte bună și chiar dacă condițiile nu erau extraordinare la acel moment, dar nu asta e important, ci ceea ce am realizat atunci, cu acele antrenamente. Noi am crezut de când am intrat pe teren în victoria noastră, asta a fost dorința tuturor, să batem Franța. După meci a fost o atmosferă extraordinară, și pe parcursul meciului, am fost încurajați tot timpul, erau undeva peste 15.000 de spectatori. La final, oameni pe care nu-i cunoșteam ne îmbrățișau, cei care ne cunoșteau plângeau de bucurie, familiile noastre erau alături de noi, momente de mare satisfacție pentru noi, personal, și pentru publicul din România. Dacă ar fi să transmit un mesaj generației actuale: nu risipiți trecutul pentru că pe acesta se construiește viitorul. Personal, eu am încredere în rugbyul românesc, chiar dacă acum trece prin momente mai grele, dar cred că va reveni, nu va muri, acest sport se potrivește românilor, este un joc în care noi ne putem exprima, ne arată exact felul poporului pe care îl reprezentăm”– Mircea Paraschiv, căpitanul ”stejarilor” în meciul cu Franța, din 1980.

Componența naționalei ”stejarilor” la 23 noiembrie 1980

15.Ion Simion, 14. Sorin Fuicu, 13. Gheorghe Vărzaru, 12. Ion Constantin, 11. Marian Aldea, 10. Dumitru Alexandru, 9. Mircea Paraschiv (căpitan) – 7 Enciu Stoica, 8. Pompiliu Borş, 6. Florică Murariu, 5. Gheorghe Caragea, 4. Gheorghe Dumitru, 3. Constantin Dinu, 2. Mircea Muntean, 1. Ion Bucan.