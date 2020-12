Independentul Valeriu Nicolae a ratat mandatul de deputat la doar 31 de voturi

31 de voturi i-au lipsit lui Valeriu Nicolae pentru a obţine un mandat de deputat de Bucureşti. „E doar vina mea că nu am intrat în Parlament. (…) Au lipsit 31 de voturi – au fost peste 16.300 de oameni care m-au votat. Îmi pare tare, tare rău pentru oamenii care au pus mult, mult suflet în campanie”, a scris Valeriu Nicolae pe Facebook.

„E doar vina mea că nu am intrat în Parlament (șansele ca cele 8 contestații să fie admise sunt minime). Au lipsit 31 de voturi – au fost peste 16.300 de oameni care m-au votat. Îmi pare tare, tare rău pentru oamenii care au pus mult, mult suflet în campanie. Am făcut o campanie cinstită așa cum cred că ar trebui făcută o campanie. Urăsc să pierd.

Nu, nu e o chestie declarativă, urăsc cu spume să pierd. Dar am pierdut de multe sute de ori. De ceva ani încoace îmi dau seama că dacă pierd din cauza mea trebuie să fac tot posibilul să nu pierd degeaba și să învăț cât se poate din eșec pentru a evita să pierd în același fel.

În concluzie este vina mea că nu am reușit să ajungem în Parlament. Puteam să fac lucrurile mai bine.”, a scris Valeriu Nicolae pe Facebook.

Valeriu Nicolae spune că deşi a piedut, e totuşi mândru de scorul obţinut şi că va candida din nou peste 4 ani.