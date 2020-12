Secretarul de stat în MFP, Sebastian Burduja, bilanț la un an de mandat: Guvernul liberal a reușit să impună un model bazat pe investiții, competitivitate, inovare și digitalizare!

După trei ani de guvernare iresponsabilă marca PSD în care aroganța a făcut casă bună cu incompetența, devalizarea bugetului de stat și disprețul la adresa cetățenilor, guvernarea PNL a reușit, cu costuri electorale uriașe, să readucă normalitatea într-o țară, parcă, atrofiată de abuzurile liderilor PSD.

Un an plin de provocări în care Guvernul minoritar PNL a încercat și a reușit, în ciuda unui Parlament potrivnic, controlat de PSD, care i-a boicotat orice demers, să reducă efectele uriașe ale unei pandemii necruțătoare cu conexiuni pe măsură în privința sectorului economic.

Liberalii au refuzat categoric să urmeze drumul demagogiei bine bătătorit de pesediști și au încercat, cu argumentele de rigoare, să explice cetățenilor că bugetul de stat a fost secătuit și că, în consecință, nu există bani pentru dublarea alocațiilor, pentru majorarea pensiilor și a salariilor cu procente consistente. Costul electoral al acestei guvernări responsabile a fost, însă, pe măsură pentru liberali, care au pierdut alegerile parlamentare. Cu toate acestea, Orban, Cîțu și colegii lor au ales varianta respectului față de cetățean și implicit față de bugetul de stat. Au ales varianta modernizării și recredibilizării unei țări care merită mult mai mult decât să fie inundată în interminabile valuri de demagogie pesedistă.

Mai mult, pariul reformării clasei politice este unul câștigat de liberali. Desemnarea în funcții cheie de la nivelul Guvernului Orban a unor tineri pregătiți, cu viziune, soluții și proiecte pliate pe realitatea societății românești a arătat, până la urmă, uriașa diferență dintre modul în care PNL și PSD privesc guvernarea, cetățenii, România.

Sebastian Burduja este (doar) unul dintre tinerii promovați în Guvernul liberal. Școlit la Stanford și Harvard, secretarul de stat în MFP, Sebastian Burduja, impresionează cu puterea sa de muncă, cu idealismul său, cu visele sale, cu dragostea sa contagioasă față de România. Sebastian Burduja este un altfel de lider politic, unul implicat, care știe, vrea și, mai ales, poate să miște lucrurile în direcția cea bună. Mai mult, Sebastian Burduja a avut multe de învățat, în acest an, de la ministrul Finanțelor, viitorul premier, Florin Cîțu. Cel cu care a făcut o echipă competitivă. Până la urmă să răspunzi de Finanțele României în plină pandemie este nu numai o responsabilitate dar și o provocare uriașă!

Decizia tânărului liberal, viitor deputat, Sebastian Burduja, de a informa cetățenii în privința planurilor/proiectelor pe care le va iniția în Parlament a fost una salutară și reprezintă, până la urmă, o dovadă de transparență și respect față de alegători. Ca și decizia de a prezenta public, la un an de mandat, bilanțul său ca secretar de stat în MFP.

Pentru că până la urmă dincolo de mize și războaie electorale rămân faptele, implicarea, datoria față de România.

„În urmă cu fix un an am fost numit prin decizia Premierului României secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice. O onoare și o responsabilitate pe măsură.

Am venit la MFP într-un moment în care mediul de afaceri căuta o gură de aer, după ce ani de zile a stat în fața asaltului PSD și a suportat și propaganda împotriva investitorilor străini și abuzuri nesfărșite împotriva capitalului românesc. Apoi a venit pandemia de coronavirus, cea mai complicată criză sanitară și economică din ultimele decenii. În timp ce găsea soluții la provocări fără precedent, guvernul liberal a reușit să impună rapid un model bazat pe investiții, competitivitate, inovare și digitalizare.

Dacă ar trebui să rezum în trei exemple concrete activitatea din acest an, aș spune: schimbarea paradigmei economice de la un model bazat pe consum la cel pe investiții; comunicare transparentă cu mediul de afaceri; si recredibilizarea României în fața partenerilor internaționali.

Mi se pare un gest de bun simt si de normalitate sa va prezint public raportul meu de activitate la un an de mandat. Va invit sa il parcurgeți: https://www.burduja.ro/mandat_MFP.

Dincolo de rezultate și acțiuni concrete, un mare “mulțumesc” pentru oamenii extraordinari cu care am avut privilegiul să lucrez. Nu îi voi nominaliza acum, dar știu foarte bine cine sunt. Cei care au lucrat fără oprire în acest an nebun. Care nu s-au cramponat în orele clasice de program sau preconcepțiile despre munca la stat. Care nu au avut liniște până nu am reușit să deblocăm finanțări, să ajutăm companii, să găsim soluții la probleme. În minister și în toate ministerele, agențiile și instituțiile cu care am colaborat s-a lucrat într-un ritm fara precedent în acest an. Pentru România și pentru români.

Voi rămâne mereu recunoscător pentru oportunitatea de a lucra aici și am convingerea că vom colabora excelent în continuare, din locurile în care vom ajunge și în luptele pe care le vom duce împreună.

Înainte, împreună”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, Sebastian Burduja.