Kelemen Hunor: Coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR, cea mai bună formulă de guvernare!

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că cea mai bună formulă este o coaliţie guvernamentală şi parlamentară PNL – USR PLUS – UDMR.

„Astăzi, la invitaţia preşedintelui, am fost prezenţi la prima rundă de consultări la Palatul Cotroceni şi am spus că, după rezultatul oficial al votului din 6 decembrie, sunt mai multe formule pentru a asigura o stabilitate guvernamentală. Din punctul nostru de vedere, cea mai bună şi poate singura formulă despre care putem discuta este o coaliţie guvernamentală şi parlamentară PNL – USR PLUS şi UDMR. Asta ar însemna o majoritate solidă, nu constituţională (…), dar cu sprijinul grupului minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară, am avea o majoritate solidă cu care s-ar putea guverna patru ani”, a declarat liderul UDMR, într-o conferinţă de presă.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că cel mai important lucru este un program pe care se poate construi o viitoare guvernare.