Hidroelectrica scade prețul energiei active la consumatorul casnic

Hidroelectrica are o nouă ofertă de energie pentru consumatorii casnici, valabilă de la 1 ianuarie 2021. Societatea propune condiții mai avantajoase pentru furnizarea de energie electrică, traduse printr-o scădere a prețurilor, odată cu liberalizarea pieței de energie. Astfel, pentru energia activă livrată consumatorilor casnici începând cu 1 ianuarie 2021, prețul se va reduce de la 0,255 de lei/kWh, la 0,245 lei/kWh în primul semestru al anului viitor. Clienții au garanția că prețurile sunt fixe și beneficiază în continuare de termene de plată relaxate – 45 de zile de la emiterea facturii.

”Oferim energie verde, pe care o putem furniza în orice locație din România, iar procesul de alegere a serviciilor Hidroelectrica este simplu și nu presupune întreruperi în alimentare (https://www.hidroelectrica.ro/article/978b5449-841c-8d34-2548-8ea9d20735f9). Mizăm pe corectitudine în relația cu clienții noștri, iar contractul pe care îl punem pe masă nu are niciun fel de costuri adiționale sau clauze ascunse. În plus, comunicarea cu compania și transmiterea documentelor se poate face online”, a afirmat Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica.

Acțiunea este ca urmare a strategiei companiei de a-și crește numărul de clienți pe zona de furnizare odată cu liberalizarea completă a pieței de energie.

”Ne dorim să aducem energie românească în casele românilor, de la producător, direct la consumator. Suntem racordați la realitățile momentului și așteptăm cu interes deschiderea pieței de energie. Hidroelectrica a demonstrat că este o companie competitivă și că adevarata performanță se vede atunci când există piață concurențială. Avem speranțe mari pentru anul 2021 și suntem convinși că eliminarea distorsiunilor arbitrare produse de OUG 114 va avea ca efect obținerea unor prețuri corecte la electricitate, precum și stimularea investițiilor în sector” – a declarat Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica. ”Atragerea de noi consumatori către serviciile noastre de furnizare, este un obiectiv pe care ni-l asumăm 100%: am înființat deja un Call Center care este pregătit să răspundă rapid solicitărilor clienților, am întărim structurile suport și infrastructura IT, investim în continuare în digitalizare”.

Hidroelectrica este cel mai mare producător român de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național. Compania are în exploatare un număr de 209 centrale hidroelectrice, cu o putere instalată totalizând 6.482 MW.

Planurile strategice ale companiei includ diversificarea portofoliului de producție către zona energiei verzi și a serviciilor adiacente: înființarea/achiziționarea de parcuri eoliene onshore și offshore, fotovoltaice, producție de hidrogen, dezvoltarea unei rețele de stații de încărcare a automobilelor electrice etc.