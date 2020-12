Acord final privind programul Vamă 2021-2027. Maria Grapini, raportor și negociator din partea PE: Dosarul privind ,,Programul Vamă’’ a fost o prioritate pentru mine!

Parlamentul European împreună cu președinția germană a Consiliului UE și Comisia Europeană au reușit, ieri, să agreeze un acord final privind programul Vamă 2021-2027, al cărui raportor și negociator din partea PE a fost europarlamentarul Maria Grapini.

“Vămile sunt esențiale pentru buna funcționare a pieței interne și pentru asigurarea liberei circulații a bunurilor în cadrul acesteia. Dosarul privind ,,Programul Vamă’’ a fost o prioritate pentru mine, în primul rând, și pentru Parlamentul European, încă din mandatul precedent, iar în calitate de raportor pe acest dosar, am lucrat intens cu președințiile succesive ale Consiliului și mă bucur că ieri am reușit să obținem un acord interinstituțional final, împreună cu Președinția germană și Comisia, chiar dacă situația din acest an a îngreunat activitatea instituțională”, a precizat europarlamentarul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, este important că s-a reușit un acord privind bugetul pentru acest program, așa cum a fost stabilit în pachetul financiar al viitorului Cadru Financiar Multianual, în valoare de 950 de milioane de euro, care va permite buna funcționare a vămilor, în UE. Programul Vamă, a mai punctat europarlamentarul Grapini, se concentrează pe sprijinirea dezvoltării capacităților IT, pe facilitarea comerțului și pe faptul că fondurile dedicate acestui program nu sunt utilizate pentru alte domenii politice din afara programului.

Europarlamentarul umanist a mai adăugat faptul că Parlamentul European susține, pe deplin, Comisia Europeană, pentru a pune programul în aplicare, cât de curând posibil, și pentru a evita întârzierile sau lacunele în procesul de implementare a sistemelor electronice care sunt esențiale pentru asigurarea cooperării și colaborării vamale în cadrul Uniunii.

“Cu această ocazie, doresc să menționez că am avut un suport excelent din partea secretariatului general al comisiei IMCO și al secretariatului IMCO S&D și să mulțumesc întregii echipe de negociere a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, pentru munca depusă pentru acest dosar, pentru deschidere și cooperare, și doresc să îi felicit pentru rezultatul bun pe care l-am obținut”, a mai spus europarlamentarul Grapini, care este convinsă, în calitatea sa de raportor, că Programul Vamă va îmbunătăți mult funcționarea sigură și concurența loială în Piața internă.