Victor Ponta pierde, dar nu se predă. Revenirea în forță la alegerile din 2024, un uriaș pariu!

Ratarea intrării Pro România în Parlament a reprezentat o uriașă surpriză. Cauzele sunt multiple. Unii vorbesc de efectul de bumerang al alianței cu Tăriceanu. Alții de faptul că partidul a atacat parlamentarele cu candidați fără notorietate. Cred, însă, că avalanșa diversiunilor la adresa lui Victor Ponta, liderul Pro România, intensificate în timpul campaniei, a costat mult partidul. Victor Ponta a fost atacat furibund. Victor Ponta a reprezentat un obstacol ce trebuia eliminat, fie și pe termen scurt, de pe scena politică. PSD l-a vrut în afara Parlamentului. Liberalii și Iohannis, asemenea.

Victor Ponta rămâne, în ciuda contestatarilor săi, tot mai organizați și mai numeroși în ultima perioadă, o nucă tare. Înfrângerea din 6 decembrie a reprezentat pentru el o lecție dureroasă. Din care, sunt convins, a învățat mult. Retragerea sa din viața politică nu reprezintă o abdicare politică. Ci o retragere demnă cel puțin pentru moment. Victor Ponta are calități de lider. Guvernarea Ponta a fost, o spun nu puțini specialiști, cea mai eficientă dintre guvernările postdecembriste în ciuda faptului că premierul Ponta, pe atunci, era foarte tânăr!

Mai mult, sub conducerea sa, Pro România a obținut un scor bun la alegerile europarlamentare, dar și la alegerile locale. Nimic nu anunța dezastrul de la parlamentare…

Mulți colegi, prieteni de conjunctură, i-au întors, deja, spatele și au început să-și caute locuri călduțe prin partide parlamentare. Sunt convins, însă, că Ponta va merge mai departe. Și va reveni, în forță. Mai are multe de spus în politică. Are discurs, are logică, are viziune, are credibilitate. Mai are de învățat să citească oamenii. Și trebuie (obligatoriu) să mai lase din încăpățânarea sa uriașă.

Politica are nevoie de Victor Ponta. De oameni ca Victor Ponta. Se anunță patru ani grei pentru România. O guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR va fi una plină de scandaluri și interminabile lupte pentru Putere. PSD nu se poate constitui într-o alternativă viabilă. AUR, de asemenea. Tocmai de aceea, sunt convins că Ponta va reveni, luându-și revanșa politică. Și va oferi o uriașă surpriză, de această dată în sens pozitiv, la alegerile prezidențiale din 2024…

I.Badea