Viitorul premier, Florin Citu, dupa consultarile cu presedintele Iohannis: „Sunt gata să-mi asum această guvernare!”

Liderii coaliției PNL-USR-PLUS-UMDR au facut declarații de ultimă oră după consultările cu Iohannis.

„Am participat la consultări pentru desemnarea primului ministru. Din momentul alegerilor, am decis să formăm o coaliție de centru-dreapta, care să aibă capacitatea să facă marile reforme de care are nevoie România. I-am prezentat președintelui propunerile. Așteptăm decizia președintelui”, a precizat liderul PNL, Ludovic Orban.

„I-am transmis domnului președinte că sunt gata să-mi asum această guvernare. Voi continua să-mi asum ceea ce am început în acest an. Am prezentat cum văd lucrurile după votul de mâine seară. Am discutat și despre calendarul referitor la bugetul pentru anul viitor. Mulțumesc coaliției pentru încredere. De mâine seară pornim la lucru”, a precizat, la randul sau, propunerea Coalitiei pentru functia de premier, Florin Citu.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a aflat marţi, din nou, faţă în faţă cu liderii PNL, USR PLUS, UDMR, AUR şi cu reprezentanţii minorităţilor pentru o nouă rundă de consultări la Cotroceni la finalul căreia şeful statului este aşteptat să anunţe numele premierului desemnat să formeze noul guvern. La discuţii a participat şi Florin Cîţu, propunere coaliţiei pentru funcţia de prim-ministru. La discuţii au fost invitaţi şi cei de la PSD, dar au refuzat, liderul Marcel Ciolacu anunţând că intră în Opoziţie.