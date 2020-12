Andreea Dragoman si-a pus dorințele pentru 2021 pe mingiile de tenis de masă!

Andreea Dragoman a împodobit bradul de Crăciun într-un mod inedit: cu mingii de tenis de masă pe care a scris ce își dorește să i se întâmple în anul care va urma.

Andreea Dragoman se pregătește de sărbătorile de iarnă și de momentul când va ajunge la părinții ei, la Mediaș, pe care nu i-a mai văzut de ceva timp. Până atunci, una dintre cele mai bune jucătoare de tenis de masă din România, a împodobit bradul de Crăciun. Dar nu oricum, ci cu mingii de tenis pe care și-a pus câte o dorință.

”Vreau să fiu sănătoasă și să particip la cât mai multe competiții, să revină totul la normal” – Andreea Dragoman, campioană mondială de juniori, componentă a lotului național feminin de tenis de masă.

Andreea povestește că de când face tenis de masă nu a mai stat atât de mult acasă ca în 2020.

”Eram obișnuită să plec tot timpul, în fiecare săptămână, să am câte un cantonament sau concurs și acum am stat 6 luni în țară, lucru neobișnuit pentru mine”- Andreea Dragoman, campioană mondială de juniori, componentă a lotului național feminin de tenis de masă.

Nici o zi fără sport

Chiar dacă a avut o perioadă lungă în care doar s-a antrenat, finalul de an a fost unul foarte bun pentru Andreea. A fost plecată la mai multe concursuri internaționale pe care le-a câștigat.

„Mi-a fost tare dor să am meciuri, am avut două meciuri în Franța, cu echipa mea de acolo, le-am câștigat pe amândouă. În Spania am fost la un concurs internațional, pe care l-am câștigat. Apoi am jucat în Champions League, la Linz, cu echipa din Franța am pierdut semifinala, dar a fost un rezultat bun, pentru că asta ne doream să ajungem în semifinală” – Andreea Dragoman, campioană mondială de juniori, componentă a lotului național feminin de tenis de masă.

Pasionată de sport, Andreea nu va renunța la antrenamentele de fitness nici în vacanță.

„Nu am cum să stau două săptămâni fără să fac mișcare, nu știu dacă la mine acasă sunt deschise sălile, dar găsesc eu un mod de a mă antrena” – Andreea Dragoman, campioană mondială de juniori, componentă a lotului național feminin de tenis de masă.

A pierdut șirul medaliilor pe care le-a câștigat

Andreea Dragoman este una dintre speranțele tenisului de masă. Fata a început acest sport la vârsta de 7 ani și spune că nu s-ar vedea făcând altceva! Deși are doar 20 de ani, Andreea a pierdut șirul medaliilor și trofeelor pe care le-a câștigat!

Din 2011, de când a cucerit titlul european la minicadete, la simplu, sportiva a înregistrat rezultate de marcă în fiecare an. În 2012, și-a apărat cu succes titlul la simplu, la Campionatul European de minicadete, iar în 2013 s-a clasat pe locul 3 în proba de dublu, la Campionatul European. În 2014 a făcut parte din echipa care a urcat pe prima treaptă a podiumului continental. Tot în 2014 a fost numărul 1 Top 10 Europa cadete, performanță reeditată în 2015, an în care a obținut și medalia de bronz la simplu, la Campionatul European.

În 2016, considerat cel mai bun an al său în competiția junioarelor, a ocupat locul 2 în Top 10 Europa și a fost a treia în Grand Final. Andreea este campioană mondială în proba de dublu alături de Adina Diaconu la campionatul Mondial de Juniori din Africa de Sud, la Cape Town, din 2016. De asemenea, mai are în palmares o medalie de argint la Campionatul European de Tineret.

Visul Andreei este să participe cu echipa națională feminină de tenis de masă la următoarea olimpiadă de peste 4 ani. În 2020 deși a fost un an dificil, Andreea a reușit pe final să câștige mai multe concursuri, printre care Openul Spaniei, iar pe plan național a ieșit pe primul loc la Cupa României, la Tineret și la Campionatul Național.