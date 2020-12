Cinci idei de cadouri (sufletesti) pentru Sărbători

Cum facem asta practic?

“Uneori pare ușor de zis, greu de făcut. Cel mai simplu mod de a le obține este să lucrezi zi de zi câte puțin la a te cunoaște, cu toate părțile din tine. În fiecare zi poți să îți acorzi un minim de 5 minute pentru a mai adăuga la fundația care îți asigură cele 5 cadouri de mai sus. Practic, poți să acorzi doar 1 minut pe zi pentru fiecare. În ce mod? Păi: scrie în jurnal despre ce simți, citește câteva pagini dintr-o carte care îți poate oferi soluții sau încurajează introspecția, ia-ți un Caiet de lucru care să te țină în priză, înscrie-te la un curs de dezvoltare personală, programează-ți o ședință de coaching, meditează. Sunt atât de multe lucruri pe care le poți face pentru a atinge cele 5 cadouri. Descoperă care ți se potrivește ție și oferă ceva diferit de anul acesta încolo. Transformă clasicele cadouri de Crăciun în ceva mult mai de preț. Oferă-le calmul tău, liniștea ta, iubirea ta și încurajează-i prin exemplul pe care îl dai să facă și ei același lucru de anul viitor. Cred că acestea sunt cele mai prețioase cadouri pe care mereu le vom ține minte, indiferent de ce găsim în dimineața Crăciunului sub brad. Peste ani, nu vom ține minte telefonul împachetat frumos, ghetele scumpe și nici restul lucrurilor din cutii, ci cum ne-am simțit, cum am râs împreună, jocurile pe care le-am jucat și modul în care sărbătorile ne-au adus împreună. Observăm tot mai mult nevoia aparentă de a ne îndepărta unii de ceilalți. Ba chiar suntem încurajați de modul în care ne expune societatea ideea că fiecare trage pentru sine, că totul trebuie să îl faci singuri dacă vrem să avem succes”, conchide psihologul Andra Tănăsescu, vicepreședinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI).

Andra Tănăsescu, vicepreședinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă, este Psiholog, Coach Wing Wave, Trainer NLP și Consultant Panorama Socială. A urmat studiile în psihologie, cu specializări în terapia de cuplu și familie, dans terapie, somato-terapie, NLP și lucrul cu proiecțiile sinelui. Și-a propus ca prin ceea ce face să aducă în viața fiecărei persoane cu care lucrează un plus de conștientizare, cunoaștere și încredere în propriile forțe. Obiectivul ei este să ofere cât mai multe din experiența ei, atât personală.

Cu toate acestea, psihologul Andra Tănăsescu , vicepreședinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI) afirmă că, în special în această perioadă de grea încercare pentru noi toți, avem nevoie de 5 cadouri ușor de obținut, ideale pentru cei dragi nouă, care ne permit să ne bucurăm împreună de sărbători:1.Liniște sufletească – oricâte cadouri le-ai oferi celor dragi, dacă ești stresat, frustrat sau furios când le oferi, își pierd farmecul.2. Iubire necondiționată – dacă oferim cadouri așteptând ceva înapoi, eventual la fel de scump, Spiritul Crăciunului moare odată cu scopul Darului. Măsoară ce îți aduce în suflet timpul petrecut împreună în locul prețului total al cadourilor.3.Echilibru interior – cu toții visăm la sărbătorile calde, liniștite, alături de cei dragi nouă, în care domnesc pacea și bucuria. Putem face asta posibil trăind în echilibru interior.4. Prezență – oricine se bucură mai tare atunci când suntem cu adevărat implicați, atenți, prezenți la activitățile și discuțiile din casă. Lasă telefonul jos măcar pentru câteva zile și ascultă cu adevărat ce îți spun ceilalți.5. Empatie – fiecare se confruntă cu lucruri despre care nu ne spune. Dacă vezi că îi este greu cuiva, că este obosit sau stresat, fii acolo pentru acea persoană. Fără judecată, ci cu iubire, înțelegere și compasiune.