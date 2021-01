Senatoarea AUR, Diana Sosoaca, trage un semnal de alarma: Sper sa nu se ajunga la vaccinarea obligatorie!

Diana Șoșoacă a vorbit și despre campania de vaccinare care are loc în România, aceasta susține că speră să nu se ajungă la vaccinarea obligatorie. Însă, dacă acest lucru se va întâmpla, conform acesteia, românii trebuie să iasă în stradă”.

Diana Şoşoacă (interviu exclusiv) acordat Romania Tv. ”Totuși sunt un senator, sunt un om al statului român, sunt un senator care trebuie sa aibă grija de sănătatea poporului român și sper să nu ajungem la vaccinarea obligatorie pentru că atunci poporul trebuie sa iasă în stradă. Nu știu dacă politicienii simt, dar România fierbe rău de tot. Eu cred că ar trebuie să aibă mult mai multă grijă ce hotărăsc pentru ca noi suntem acolo și avem o susținere”, a povestit aceasta.

”Eu am avut covid înainte să se nască covidul, probabil că de aia nu iau că sunt imunizată (râde ironic…). Tot la Balș m-am tratat și nu m-au tratat cum trebui. Noroc cu Paul Morar, marele nostru medic de medicină verde care mi-a prescris medicamente naturiste. Acum 20 de ani m-am vaccinat antigripal după câteva zile am făcut o gripă cumplită. O lună de zile am crezut ca mor, 40 grade- 40,5 grade.

”Nu există că această mască te apară de COVID, ei spun că te apăra de acele picături când vorbești. Este o chestiune de normalitate, problema este că eu am peste 20 de cercetări științifice în care se arată ineficacitatea măstii și efectele adverse provocate de aceasta. Sunt măsuri politice și nu măsuri sanitare.