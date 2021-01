Primarul Emil Boc îl pune la punct pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, în privința finanțării centrelor de vaccinare anti-COVID

Primarii de municipii se plâng că au fost obligați să organizeze și să doteze centrele de vaccinare și să asigure plata personalului, fără a primi bani însă bani pentru aceasta.

Emil Boc și ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, au avut un schimb de replici pe tema finanţării centrelor de vaccinare.

Cum bugetul pe 2021 încă nu a fost adoptat, iar primăriile își adoptă oricum bugetul la 45 de zile după aceea, „ar însemna să luăm bani de la creșe, de la bursele pentru elevi, de la sănătate, de la spitale, de la iluminatul public pentru a aloca resursele aferente procesului de vaccinare și în aceste condiții, am cerut politicos, dar ferm în același timp, ca în această ordonanță de urgență pe care Ministerul Sănătății o pregătește să nu ignore problema finanțării”, a explicat Emil Boc la Digi24.

„Este un principiu larg, european recunoscut, că nicio sarcină nu poate fi atribuită în plus administrațiilor locale fără să-i acorzi susținerea financiară aferentă. Se pare că la Ministerul Sănătății acest lucru nu s-a înțeles suficient, noi de acest lucru am fost nemulțumiți și am sesizat Ministerul Sănătății pentru acest aspect. Toți primarii sunt extrem de dedicați să se implice și să susțină procesul de vaccinare, pe care îl considerăm de interes național. Ne dorim să fie o reușită”, a declarat primarul de la Cluj-Napoca.

Emil Boc susține că un coleg primar de la Brăila a făcut un calcul și ar fi nevoie de o jumătate de milion de euro pe lună pentru a asigura funcționarea centrelor de vaccinare și plata personalului. Pentru șase luni, ar fi nevoie de circa trei milioane de euro.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, se declară „mirat” de faptul că Asociaţia Municipiilor din România a ales să reacţioneze şi să reclame public lipsa de finanţare pentru centrele de vaccinare anti-COVID. Vlad Voiculescu afirmă că proiectul este al Guvernului, fiind avizat de mai multe ministere şi susţine că după o evaluare autorităţile locale pot solicita fondurile pentru amenajarea centrelor de vaccinare de la Ministerul Dezvoltării, care este partenerul instituţional al autorităţilor locale în astfel de situaţii.

Într-o intervenţie telefonică la Digi 24, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, susţine că preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Emil Boc, are atât numărul său de telefon cât şi numărul de telefon al prim-ministrului însă, cu toate acestea, ministrul Sănătăţii spune că a aflat din presă despre comunicatul prin care Asociaţia solicită Ministerului Sănătăţii asigurarea resursei financiare pentru organizarea, dotarea şi operaţionalizarea centrelor de vaccinare, precum şi pentru plata personalului medico-sanitar şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare.