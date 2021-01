Liberalul Sebastian Burduja, revoltat: „Unii cavaleri pe cal alb se bat cu pumnii în piept ca au soluții la toate. Bugetul României nu e un sac fără fund!”

Populismul a adus, de-a lungul anilor, uriașe prejudicii credibilității națiunilor, economiilor și populațiilor statelor care au cunoscut consecințele ipocriziei, diversiunilor și a milioanelor de iluzii vândute, cu nonșalanță, de așa-ziși lideri providențiali.

Nici în România, de-a lungul ultimilor 30 de ani, cu o intensificare alarmantă în ultimul an, în contextul unei pandemii necruțătoare, situația nu putea fi altfel. Populismul reprezintă, spre exemplu, pentru liderii PSD o armă care le poate aduce voturi, singurul lucru care a contat, contează și va conta pentru mai-marii din Kiseleff. Este atât de simplu pentru impostorii din politică să țipe, să acuze, să identifice vinovați, să pozeze în lupi moraliști deși nu au făcut altceva, cât timp au fost la Putere, decât să devalizeze bugetul de stat și să inunde România în interminabile pomeni electorale.

Alegerile din 6 decembrie au arătat, din păcate, că mulți români au uitat, surprinzător, de “10 august”, de modul în care au fost umiliți, sfidați, gazați, bătuți la ordinul liderilor PSD. Mulți români au uitat, surprinzător, de atacurile abjecte la adresa Justiției din timpul guvernărilor Dragnea, de disprețul cronic al liderilor PSD la adresa românilor!

Pe de altă parte, PNL a plătit scump, foarte scump, prețul responsabilității politice, a refuzului de a majora, în disprețul realității, pensii, alocații și salarii. Pandemia a jucat, la rândul său, un efect de bumerang pentru guvernarea PNL. În tot acest timp, PSD a atacat furibund PNL, refuzând să-și asume vreun dram de responsabilitate, ba mai mult a folosit Parlamentul și alte instituții, controlate de oamenii săi, pentru a boicota orice acțiune, de reducere a efectelor crizei sanitare și implicit economică, a președintelui Iohannis și a Guvernului Orban.

După 6 decembrie, în Parlament a intrat Alianța pentru Unirea Românilor, un partid care a profitat, din plin, de decredibilizarea clasei politice și care prin discursul liderilor săi reprezintă o uriașă amenințare pentru vitorul României.

În context, deputatul PNL, Sebastian Burduja, avertizează, pe pagina sa de Facebook, asupra uriașului pericol al populismului politic marca PSD și mai nou AUR.

„Sunt vremuri complicate. Suntem încă in timpul unei pandemii fără egal in ultimul secol. Mulți români suferă: nu doar pentru ca ei sau cei dragi lor sunt, poate, bolnavi, ci pentru ca se simt și efectele economice ale acestui virus nenorocit.

Unii cavaleri pe cal alb se bat cu pumnii in piept ca au soluții la toate: sa crească și pensiile, sa avem și autostrăzi, sa reinventam și economia românească, sa reclădim industria ca in epoca de aur…și cam orice “dă bine”. Normal — nu ii costa nimic sa dea din gura și din mâini, cu manie proletara. Dar oare cine se mai lasa păcălit?

O parte dintre acești lupi moraliști sunt cei care s-au compromis ani la rândul prin deviza: “nimic pentru țara, totul pentru infractori”. O alta parte, din “noul val” populist, încearcă acel cântec de sirena al urii, dezbinării și manipulării cu fake news, pe reteta sovietica, exersată deja in diverse părți ale lumii.

Sunt însă și câțiva oameni in arena publica pentru care adevarul este nenegociabil. Am constiinta ca sunt unul dintre ei. Iar adevarul este ca bugetul României nu e un sac fără fund. Degeaba tragem de plapuma in toate părțile. Ar fi mai bine sa avem acum, in aceste momente, un consens național: sa INVESTIM resursele limitate pe care le avem. Numai așa vom putea creste economia românească și vom asigura condițiile necesare ca toți romanii sa câștige mai bine aici, acasă.

Altfel spus, filmul e cam așa:

Bolșevicii: “noi vom împărți sărăcia”. Rezultatul? Bogății s-ar putea sa fie mai săraci, dar săracii sigur vor fi mai săraci.

Populiștii: “noi vom face bine pentru toată lumea, ca sa nu fie rău”. Rezultatul? Va fi rău pentru toată lumea, cu excepția populiștilor care vor ajunge – ferească Sfântul – la putere. Odată cu rușii”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, deputatul PNL, Sebastian Burduja.

Liderii: “Trebuie sa facem ceea ce trebuie”. Rezultatul? Pe termen lung, România va deveni țara la care visăm, țara in care vrem sa ramanem cu toții”, a punctat vicepreședintele PNL, Sebastian Burduja.