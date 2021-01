Liberalul Rareș Bogdan îl pune la punct pe Kelemen Hunor: Minoritățile se înțeleg bine. Ingredientul etnic nu are relevanță!

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, i-a răspuns președintelui UDMR, care nu renunță la autonomia Ținutului Secuiesc, susținând că în unele zone din România există autonomie de decizie și afirmând că atunci când se cere ca autonomia să fie fucțională după criteriul etnic există ”o problemă”.

Prim-vicepreședintele PNL susține că românii și maghiarii se înțeleg bine, muncesc împreună, se căsătoresc și participă împreună la diverse proiecte, precizând că ingredientul etnic nu are relevanță.

„Draga Hunor, in Transilvania, precum stii, romanii si maghiarii, romanii si sasii, romanii si toate minoritatile se inteleg bine, muncesc impreuna, se casatoresc, fac copii, participa impreuna la proiecte de dezvoltare, impart aceleasi birouri, merg impreuna in concedii. Cu totii au un trecut istoric, stramosi, si totusi, gasesc motive sa fie fericiti impreuna. Sunt mai fericiti daca muncesc cot la cot. Isi aleg autoritatile, consiliile locale si judetene, iar acolo unde primarii si sefii de CJ au viziune, ingredientul etnic nu are relevanta. Si asta deoarece o sosea nu are culoare etnica.

Nici un frigider, o linie de tramvai, o fabrica de lapte, un centru de cercetare sau o sectie de chirurgie. Ne operam de apendicita in limba medicala. In urma alegerilor, rezulta majoritati. Iar acestea, in anumite localitati, ne arata ca exista, deja, autonomie. Acolo unde secuii sunt majoritari, administratiile decid, prin vot, cum se dezvolta localitatile, cum se investesc banii. Cum se numeste asta daca nu autonomie de decizie? Clujul, Oradea, Sibiul, Miercurea Ciuc sau Botosaniul functioneaza dupa aceleasi reguli: eficienta, ridicarea nivelului de trai”, a scris, miercuri, Rares Bogdan pe Facebook.

Rareș Bogdan susține că „atunci când autonomia se cere a fi funcțională dupa criteriul etnic, avem o problema”. De asemenea, acesta a precizat că sunt de apreciat pacea și înțelegerea între români și maghiari, nu ura, discordia sau sabotajul.

„Dar, draga Hunor: atunci cand autonomia se cere a fi functionala dupa criteriul etnic, avem o problema. Nu cu o minoritate, ci cu intentia de a inlocui competenta cu numele din buletin. In istorie, nu neaparat doar a Romaniei, optiunea atitudinii pe criteriul etnic, culoarea pielii, confesiunea religioasa au facut ravagii. Asta trebuie sa iertam, dar sa nu uitam, pentru a nu ajunge iar, Doamne fereste, la mugurii dezbinarii. Stii si tu, stiu si eu, exista inca oameni care nu se pot dezbara de trecut. Nu sunt de condamnat. Dar trebuie sa le explicam ca nu traditiile, limba, cultul religios trebuie sa fie criteriul dezvoltarii comunitatilor, ci dorinta de a ne iubi. Trebuie sa facem pasul de la a ne tolera la a ne iubi, daca suntem crestini. Azi un om, maine altul. Ce minunate sunt dansurile unguresti, tocanitele, copiii care spun poezii in limba materna sub steagul Romaniei! Ce bune sunt pacea si intelegerea, nu ura, discordia, sabotajul!”, a mai scris liberalul.

Kelemen Hunor, lider UDMR şi vicepremier al României, a declarat, referitor la statutul Ţinutului Secuiesc, că nicio formă de autonomie nu lezează unitatea statului român şi integritatea teritorială. Acesta susţine că autonomia Ţinutului Secuiesc nu va avea drept consecință secesiunea acestei regiuni de restul țării, ci este vorba doar de transferul puterii de decizie la nivel local.