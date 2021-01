Avertisment dur al OMS: Anul 2021, mai dificil din punctul de vedere al pandemiei decât 2020!

Al doilea an de pandemie de Covid-19 ar putea fi mai dificil decat primul, avand in vedere modul in care se raspandeste boala, mai ales in emisfera nordica, in conditiile in care circula mai multe tulpini, a avertizat, miercuri, Organizatia Mondiala a Sanatatii.

„Intram in al doilea an, ar putea fi chiar mai dificil avand in vedere dinamica transmiterii si unele probleme pe care le vedem”, a declarat Mike Ryan, directorul pentru urgente al OMS, in timpul unui eveniment care a avut loc online.

Bilantul deceselor la nivel mondial se apropie de 2 milioane de la inceputul pandemiei, fiind infectate 91,5 milioane de persoane.

„Cu certitudine, in emisfera nordica, mai ales in Europa si America de Nord, am vazut o furtuna perfecta a sezonului – frig, oameni care stau in interior, un amestec social mai mare si o combinatie de factori care au dus la o transmitere mai mare in multe, multe tari”, a spus Ryan, citat de ziare.com.

Directorul tehnic al OMS pentru Covid-19, Maria Van Kerkhove, a spus: „Dupa sarbatori, in unele tari situatia se va agrava inainte de a se imbunatati”.