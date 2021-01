Nicușor Dan, vești bune pentru bucureșteni: „În doi ani se va simți o îmbunătățire semnificativă în furnizarea căldurii și apei calde”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, afirmă, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, că instituția pe care o conduce intenționează să achiziționeze ELCEN. Motivația edilului este aceea de a reuni producția și distribuția de energie termică și modernizarea întregului sistem de termoficare al Bucureștiului. Acest lucru ar urma să ducă la o îmbunătățire semnificativă în furnizarea căldurii și apei calde în următorii doi ani. Mai mult, Nicușor Dan spune că Electrocentrale București SA se află pe calea de ieșire din insolvență.

„În prima conferință de presă din 2021, am anunțat intenția Primăriei Capitalei de a cumpăra ELCEN, pentru a aduce la un loc producția și distribuția de energie termică și a moderniza în mod global sistemul de termoficare din București. E nevoie de acordul Consiliului General al Municipiului București și al Guvernului pentru acest pas și am încredere că acest acord va fi obținut în curând. În paralel, cu ajutorul Ministerului Finanțelor, am rezolvat prin compensare cea mai mare parte din problema datoriilor ELCEN, iar compania se află pe drumul spre ieșirea din insolvență și va putea deci să acceseze fonduri europene pentru modernizarea producției de energie termică. În același timp, luna viitoare vom lansa licitațiile pentru proiectul pe fonduri europene de modernizare a rețelelor de distribuție a energiei termice, astfel încât să nu mai fie avarii. Vom avea la dispoziție 500 de milioane de euro pentru a pune la punct într-o măsură importantă sistemul de termoficare (distribuția plus producția), iar în 2 ani de zile bucureștenii vor simți o îmbunătățire semnificativă în furnizarea căldurii și apei calde”, a precizat primarul general, Nicușor Dan.