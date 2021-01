George Simion pune „punctul pe i”: „Mă voi vaccina, dar spre final, dacă e cazul. Aștept să văd cum evoluează acest vaccin, să văd ce efecte secundare are!”

Liderul AUR, George Simion, a vorbit, luni, la Antena 3, despre campania de vaccinare și despre propria opțiune legată de vaccinarea cu serul produs de Pfizer și BioNTech.

„Israelul nu are problema asta, Israelul își protejează toți cetățenii. Noi, parlamentarii, am fost considerați ca fiind parte a lucrătorilor esențiali și am primit o întâietate la a ne vaccina. Aparent, suntem în prima linie, deși nu prea se lucrează în Parlament, s-a adoptat și modalitatea asta de a vota online.

Noi, parlamentarii AUR, indiferent că dorim să ne vaccinăm, o parte din noi, sau nu dorim să ne vaccinăm, cedăm întâietatea pe care se pare că o avem bolnavilor cronici și pentru bătrâni, pentru cei din grupele de risc. Nu credem că ar trebui să avem această întâietate. E forma noastră de a fi responsabili”, a spus George Simion.

Întrebat când se va vaccina, George Simion a răspuns:

„Vaccinurile au ajutat omenirea să evolueze, e normal să accepți să te vaccinezi dacă ai încredere în acel vaccin. Eu am făcut publică poziția mea nu o dată. Mă voi vaccina, dar spre final, dacă e cazul. Spre finalul campaniei de vaccinare. Nu știm cât va ține. Am 34 de ani, sunt tânăr, mulțumesc lui Dumnezeu, am o sănătate care până acum nu dă semne de slăbiciune, nu cred că eu trebuie să beneficiez de aceste vaccinuri.

Aștept să văd și cum evoluează acest vaccin, să văd ce efecte secundare are, pentru că nu a fost testat în condiții normale. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în alte state”.