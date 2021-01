Maria Grapini, despre strategia UE privind vaccinarea împotriva COVID-19. Lipsa de transparență, criticată de europarlamentarul umanist!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a precizat, la Radio Timișoara, că în cadrul ședințelor din plenul PE, de săptămâna trecută, s-au dezbătut evenimentele curente cum ar fi instalarea noului președinte al SUA, Joe Biden, dar și strategia UE privind vaccinarea împotriva COVID-19.

Referindu-se la dezbaterile pe tema strategiei de vaccinare împotriva COVID-19, care au avut loc în prezența comisarul pentru sănătătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, europarlamentarul Grapini a tras un serios semnal de alarmă în privința lipsei de transparență, informând în acest sens cetățenii români cu privire la câteva aspecte esențiale care s-au desprins în cadrul discuțiilor.

“Primul lucru care a fost criticat în privința strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 a UE, dar și a statelor membre, este lipsa de transparență. Și, aici, au fost enumerate, concret, care sunt neajunsurile privind transparența. În primul rând, Comisia Europeană a semnat contracte pentru 3,5 miliarde doze de vaccin și pentru șase vaccinuri însă, din acestea, doar două sunt autorizate. Un alt punct criticat a fost faptul că nici măcar noi, membrii Parlamentului European, și cu atât mai puțin cetățenii nu am avut acces la toate clauzele din contract. Nu știm exact și au fost întrebări puse în acest sens, de ce la primirea contractelor pentru a le citi, membrii PE au găsit paragrafe întregi acoperite”, a punctat Maria Grapini

Pentru că, în cadrul dezbaterilor, comisarul pentru sănătate nu a răspuns la toate întrebările, europarlamentarul umanist a adresat o scrisoare, cu întrebări punctuale, președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“Eu cred că este foarte important ca toți cetățenii europeni să cunoască ce se întâmplă cu strategia privind vaccinarea și, în același timp, ce se întâmplă cu strategia privind tratamentul pentru că, până la vaccinare, oamenii se îmbolnăvesc zilnic și încă nu este foarte clar care este tratamentul destinat celor găsiți pozitiv și care sunt internați. Se știe că fiecare stat are alt gen de tratament. Eu, în scrisoarea adresată doamnei președinte, am solicitat ca aceste strategii de tratament și de vaccinare să meargă concomitent dar vaccinarea să fie făcută în cunoștință de cauză, să li se dea cetățenilor toate informațiile. Și, în context, am întrebat concret: dacă contractarea vaccinului este făcută centralizat de către Comisia Europeană, câte doze se dau fiecărui stat și din care vaccin? Dacă sunt, spre exemplu, două vaccinuri avizate, care țară primește un anumit tip de vaccin și care un alt tip de vaccin? În mod normal, ar trebui ca fiecare dintre cele două vaccinuri avizate să se distribuie uniform, la toate statele membre, pentru că cetățenii au aceleași drepturi”, a adăugat Maria Grapini.

Totodată, europarlamentarul Grapini l-a întrebat pe președintele CE, cine răspunde de reacțiile adverse ale vaccinului pentru că, în cazul în care nu se cunosc toate detaliile vaccinării, nu se poate crește încrederea cetățenilor europeni în vaccin. “Este important să știm cine se poate vaccina, dacă unii cetățeni care au anumite boli se pot vaccina, dacă după vacinare mai putem fi infectați”, a spus Maria Grapini, care a mai precizat că va face public răspunsul primit de la Comisia Europeană.