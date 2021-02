Gabriela Firea îl desființează pe Nicușor Dan, după decizia desființării autobuzelor școlare: „Proiectul nu trebuia oprit, ci stimulat!”

Gabriela Firea l-a criticat în termeni duri pe primarul general Nicuşor Dan pentru că a desfiinţat autobuzele şcolare pe motiv că era „un proiect populist al ex-primarului”. Senatorul PSD a explicat, în direct, la România TV, că acest proiect „nu trebuia oprit, ci stimulat”.

Gabriela Firea îl dinamitează pe Nicuşor Dan după ce a desfiinţat autobuzele şcolare. În direct la Romania TV, fostul primar general a Capitalei a afirmat, miercuri, că proiectul autobuzelor şcolare a fost realizat pe „modelul unor astfel de programe care derulează cu mare succes în oraşe din Uniunea Europeană”.

„În Bucureşti, traficul este foarte aglomerat şi în colaborare cu Brigada Rutieră am stabilit un număr de şcoli cu foarte elevi – 1.500 – 2.000 de elevi în zona cărora se crea dimineaţă şi la finalul orelor foarte mare aglomeraţie. Acest şcoli care au fost incluse în lista iniţială de creare a proiectului autobuzului şcolar generau aglomeraţie foarte mare, populare, de asemenea. Erau două componente..

Pe de o parte, era un ajutor pentru părinţi pentru că îşi lăsau în siguranţă copilul la autobuzul şcolar şi ajungeau foarte uşor la şcoală. Elevii beneficiau de siguranţă în trafic pentru că aveau însoţitori. Un sprijin pentru familii şi copii şi un sprjin pentru toţi bucureştenii care circulau în zona acelor şcoli. Se fluidizida traficul în special dimineaţă şi la prânz, la finalul orelor, şi am avut semnale foarte bune din acele zone. Toate acest lucruri pot fi dovedit în statistici de la Brigada Rutieră şi al Primăria Capitalei”, a declarat Gabriela Firea, senator PSD.

Gabriela Firea a amintit că a decis înfiinţarea liniilor de autobuze şcolare în urmă cu doi ani, spunând că iniţiativa a fost apreciată de oficialii europeni.

„Oraşul ca şi alte municipii are un grad mare de poluare. La Bruxelles, în momentul în care am transmis înfiinţarea acestor linii de autobuze şcolare acum doi ani, am primit apreciere, spunându-ne să insistăm să creem linii şcolare. A venit pandemia. În luna martie am oprit şi proiectul autobuzului şcolar pentru că şcolile au fost mai mult închise decât deschise”, a spus Firea.

Mai mult, parlamentarul social-democrat, Gabriela Firea, a subliniat că „asociaţiile de părinţi au făcut adrese pentru a solicita reluarea acestor trasee de autobuze şcolare”.

„Sunt şcolile cu cei mai mulţi elevi din Bucureşti: Pia Brătianu, Herăstrău, Şcoala 195 din sectorul 3, cu 2.500 de elevi, şi trei şcoli din sectorul 6.

Proiectul trebuia continuat, iar intenţia mea şi a echipei mele a fost ca în momentul în care în Bucureşti începeau să vină eşalonat tramvaiele pentru care am muncit doi ani şi jumătate, să putem disponibiliza din parcul de autobuze şi alte trasee de autobuze şcolare”, a menţionat Firea.