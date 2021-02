Pandemia lovește necruțător industria turismului din România. Pierderile au depășit șapte miliarde de euro în 2020!

Pierderile în industria turismului se ridică, până în prezent, la peste şapte miliarde de euro, şi este nevoie de o serie de măsuri, precum sprijin din partea statului şi amânarea ratelor la bănci timp de 18 luni, în loc de 9 luni, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, Mohammad Murad, preşedinte Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).

„Industria hotelieră şi HoReCa cred că n-a mai avut asemenea situaţie de 50 de ani de când există ea. Este foarte important să ştim cum stăm. Pierderile până acum, constatate, sunt de peste 7 miliarde euro la nivel de industrie hotelieră şi HoReCA. Vorbim de şapte miliarde euro care erau sume încasate în 2019 şi impozitul aferent, calculat de noi la peste 1,5 miliarde euro către stat. Tot ce cerem noi, şi în întâlnirile repetate cu fostul premier Ludovic Orban, care a avut deschidere specială şi căruia i-am mulţumit de repetate ori, crezând că nu vrea doar crearea unei imagini (…). Credeam că vine cu fapte directe, un sprijin direct, am zis că pentru această industrie trebuie să se găsească o soluţie astfel încât să nu intrăm în colaps şi mai departe chiar în moarte clinică. Lucru care din păcate nu s-a întâmplat. Nu am primit niciun sprijin, din contră, foarte multe discuţii, fără valoare. Valoarea lor era numai creare de imagine, poze frumoase făcute cu prim ministrul. Prima dată am fost încântat personal că fac poză cu domnul prim-ministru, dar la a doua mi-am dat seama că e pierdere de timp să mai vorbim, pentru că tot ce vorbim nu se întâmplă”, a spus Mohammad Murad. El şi-a exprimat însă încrederea în actualul premier, cu care s-a discutat când era la Ministerul de Finanţe şi care a spus că „acele promisiuni vor fi fapte”.

Pe de altă parte, preşedintele FPTR s-a arătat „mirat” de faptul că, atunci când apare o lege „care ne cere nouă bani”, în două zile este aplicabilă, dar când este vorba despre o lege care vină în sprijin, normele de aplicare durează şi un an. „Ce cerem noi? Cerem cinci la sută din taxele şi impozitele plătite pe ultimii 10 ani, din 2010 până în 2020, să ne dea un sprijin, nu pentru a ne mări averea, ci pentru a continua, pentru că aici nu vorbim de persoane, nu vorbim de patroni, vorbim de firmele care au fost construite cu greu ani de zile. Cum vă explicaţi că o firmă care are vechime 15 ani şi nu a avut probleme cu legea azi este nevoită să închidă? Nimeni nu poate să spună că de vină este conducerea, antreprenorul. Nu, de vină este clar faptul că statul nu intervine şi cerem să intervină. Aşa cum a intervenit şi în alte industrii şi în alte sectoare economice şi a virat banii în 24 de ore. Şi cerem să intervină şi în industria turistică, pentru că suntem parteneri„, a mai afirmat preşedintele FPTR.

El a semnalat că industria hotelieră este ţinută în viaţă şi nu intră în faliment, deşi 30% dintre operatori au închis şi nu vor mai redeschide, de faptul că nu există „presiuni vizibile” din partea băncilor, dar solicită dublarea perioadei de amânare a artelor la bănci. „Dar aşa cum apărut ordonanţa în care 9 luni avem voie să amânăm.(…) Degeaba îmi spui de 9 luni cu ratele dacă suntem în continuare în plină criză de pandemie. Trebuie dublată acea perioadă la 18 luni şi nu vrem să ne dea bani, vrem să amânăm plăţile, pentru că noi vrem venituri. Unul din două hoteluri, în special în oraşe, au probleme cu băncile. Industria hotelieră nu înseamnă investiţii de o sută de mii de euro, sunt milioane de euro investiţi. Dacă nu intervenim vom vedea clar un nou film cu regie, nu ştiu cine e regizorul, de transfer de proprietate, de capital românesc, către alte… şi aici mă refer poate la multinaţionale. Nu e normal şi nu e corect”, a adăugat preşedintele FPTR. Astfel, a punctat acesta, industria cere: transparenţă, intervenţie imediată pentru sprijin, amânarea ratelor la bănci 18 luni în loc de 9 luni şi comunicare.