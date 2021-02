Un reputat medic roman avertizeaza in privinta riscului redeschiderii scolilor din 8 februarie

Medicul Octavian Jurma avertizează în privinţa redeschiderii şcolilor de luni, 8 februarie. Acesta spune că situaţia este de două ori mai gravă decât în septembrie.

Acesta spune că, dacă ar avea un copil în ciclul primar, l-ar trimite la școală din prima zi după redeschidere, însă, dacă acesta ar fi într-unul dintre anii școlari mai mari, l-ar ține acasă două săptămâni.

Potrivit medicului, gradul de siguranță în școli depinde de măsura în care profesorii respectă restricțiile sanitare.

„In septembrie am recomandat fara rezerve sa va tineti copiii 2 saptamani acasa dupa inceperea scolii daca va permiteti.

Acum situatia este de doua ori mai grava in conditiile unui numar similar de teste dar in acelasi timp avem sute de mii de romani vaccinati si milioane care au trecut deja prin boala.

A mai aparut o “inovatie” fata de septembrie care permite scaderea cazurilor din focare cu scopul de a produce un indicator mai favorabil relaxarii. Cu cat se scad mai mult cu atat mai falsa este imaginea din judetul respectiv.

Prin urmare recomandarea este mai nuantata.

Daca adultii din familia ta sunt vaccinati atunci poti sa iti trimiti copiii la scoala fara retineri.

Daca ati facut COVID-19 in familie in ultimele 60 de zile poti sa ii trimiti la scoala daca nu ai in familie factori majori de risc.

Daca insa ai indoieli serioase sau circumstante personale care maresc riscul, atunci cele 2 saptamani de prudenta sunt recomandate impreuna cu recomandarea pentru vaccinare. In 2 saptamani impactul va fi vizibil sau vom avea confirmarea ca ne-am speriat degeaba si cazurile continua sa scada dupa deschiderea scolilor.

Sper exemplu, mi-as trimite la scoala copilul daca e in clasa I-IV, dar l-as tine in casa 2 saptamani pentru ceilalti ani. Din fericire exact asta, face pentru mine scenariul rosu in Timis si Timisoara si nu ma sileste sa iau decizii impotriva sentimentului meu de siguranta.

Suntem insa intr-o situatie in care este recomandat un exces de prudenta mai degraba decat unul de relaxare. Prin urmare este recomandabil sa va testati rapid copilul la orice suspiciune de simptom.

In privinta vaccinului, datele din Israel sustin necesitatea a 14 zile de izolare dupa prima doza dupa care protectia devine suficient de buna sa nu mai faci o forma grava de boala. La 10 zile dupa a doua doza (rapel) riscul de boala scade sub 1%, deci nu ratati rapelul.

In toate cazurile daca iti trimiti copii la scoala pastreaza distanta fata de prieteni si rude pentru ca tinerii si copiii pot fi vectori foarte eficienti fara sa stie”, este mesajul medicului.