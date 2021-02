Festivalul International EUROPAfest 2021 se mută în iulie. Return to Live Music. No limits, just hope!

jmEvents, organizatorul Festivalului International EUROPAfest anunta mutarea evenimentului din luna mai, cand se derula in mod traditional in perioada 16-24 iulie.

“Return to Live Music. No limits, just hope” este sloganul ales de organizatorii EUROPAfest pentru 2021.

2020 a fost un an in care am constientizat rolul artei si in special al muzicii in a ne crea o stare de bine, de echilibru. Am redescoperit bucuria lucrurilor simple, autentice – sanatatea proprie si a celor dragi, o imbratisare, o cina in familie, o discutie de la suflet la suflet la cafeaua de dimineata sau la un pahar de vin pe inserate, sportul, un film bun, o carte sau muzica preferata si am reinceput sa le apreciem la adevarata valoare. Toate ne-au dat putere sa ne adaptam si sa trecem peste un an dificil, plin de incertitudine, izolare, anxietate, suferinte si pierderi, in care am fost limitati, dar ne-am gasit si propriile limite.

Dupa luni de restrictii si sali de spectacole inchise, dupa seri de streaminguri online lipsite de emotia live-ului, artistii sunt nerabdatori sa evolueze pe o scena adevarata, cu public. Abia asteapta sa simta din nou energia vie a unui concert, sa daruiasca seri memorabile, sa comunice, sa se conecteze, sa inspire, dar mai ales sa ofere speranta ca totul va fi bine.

La fiecare editie EUROPAfest prezinta peste 250 de artisti din 40 de tari, cu productii de exceptie din patru genuri muzicale – jazz, blues, pop si muzica clasica.

Festivalul International EUROPAfest este unul dintre evenimentele de marcă ale vietii muzicale romanesti, scopul sau fiind facilitarea accesului publicului larg si sensibilizarea lui la valorile muzicale nationale si internationale intr-o maniera atractiva, accesibila si neconventionala.

Unic in Romania, festivalul international EUROPAfest, organizat de jmEvents, aduce din 1994, in cadrul aceluiasi eveniment, patru genuri muzicale: jazz, blues, pop si clasic. In 2005 EUROPAfest a fost primul eveniment caruia Casa Regala i-a acordat Inaltul Patronaj, iar din 2015 este festival EFFE | Europe’s finest festivals, titulatura oferita de Comisia Europeana si Parlamentul European.

Toate noutatile si informatiile referitoare la festival vor fi comunicate online pe www. EUROPAfest.ro, www.jmEvents.ro, www.Bucharestjazz.ro si pe paginile de social media EUROPAfest – Facebook, YouTube si Instagram.